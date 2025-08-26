DVA POLICAJCA UBIJENA, JEDAN RANJEN: Nezapamćena pucnjava u Australiji, izdato hitno upozorenje za građane

DVA policajca su ubijena, a treći je povređen u pucnjavi na seoskom imanju u Porepunki, na severoistoku australijske države Viktorije, saopštile su lokalne vlasti.

Photo: DAVID GRAY / AFP / Profimedia

Na licu mesta nalaze se vozila hitne pomoći i policije, okolno područje je ograđeno, a meštanima se savetuje da ne napuštaju kuće.

- Izveštaji potvrđuju da je jedan policajac ranjen, a dvojica su preminula nakon što je policija izvršila nalog na seoskom imanju - saopštilo je Udruženje australijskih federalnih policajaca (AFPA).

Policija je opisala događaj kao ''aktivan i tekući incident koji može da predstavlja značajan rizik za građane'', prenosi Ej-Bi-Si (ABC).

Premijer Australije Entoni Albaneze i premijerka države Viktorije Džasinta Alan osudili su napad i izrazili zabrinutost zbog opasnosti kojima su izložene snage bezbednosti.

(Tanjug)

