RUSIJA ULAZI U KRIPTO SVET: Banka Rusije želi da 2026. razvije regulatorne zahteve za operacije sa kriptovalutama

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

25. 08. 2025. u 22:45

CENTRALNA banka Rusije objavila je danas da planira da 2026. godine razvije i sprovede regulatorne zahteve kako bi eliminisala rizike za banke i njihove klijente i deponente od transakcija sa kriptovalutama.

Foto: Piksabej

Sličnu proceduru Banka Rusije primenjivaće i na kredite za kompanije koje se bave pomenutim oblikom digitalne imovine, preneo je TASS.

Regulator je već obavestio tržište o planovima za uvođenje zahteva za obračun kapitala i standarda za direktna i indirektna ulaganja u kriptovalutu, kao i za finansijske instrumente za nju, bez obzira da li su kupljene ili izdate od samih banaka.

Banka Rusije preporučila je da 97 banaka u trenutnoj fazi procenjuju rizike takvih operacija i obezbede potpuno pokriće nominalne vrednosti instrumenata regulatornim kapitalom, kao i da na njih postave ograničenje na ne više od jedan odsto kapitala.

(Tanjug)

