PRIJAVLJEN SNAŽAN ZEMLJOTRES: Evo gde je bio epicentar
ZEMLjOTRES magnitude 4,8 stepeni po rihterovoj skali pogodio je danas u nedelju, 24. avgustu 2025. godine u 20,58 časova, područje zapadne Turske.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 39.1797 i dužine 28.1272 južno od grada Balikesira.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 11 kilometara ispod površine zemlje.
Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.
(Telegraf)
