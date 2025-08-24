Svet

PRIJAVLJEN SNAŽAN ZEMLJOTRES: Evo gde je bio epicentar

24. 08. 2025.

ZEMLjOTRES magnitude 4,8 stepeni po rihterovoj skali pogodio je danas u nedelju, 24. avgustu 2025. godine u 20,58 časova, područje zapadne Turske.

ПРИЈАВЉЕН СНАЖАН ЗЕМЉОТРЕС: Ево где је био епицентар

Foto: Novosti

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 39.1797 i dužine 28.1272 južno od grada Balikesira.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 11 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

