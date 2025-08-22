SUVERENITET JE NAJVAŽNIJI Putin: Spremni smo za sve izazove, liderske sposobnosti Trampa dobar zalog za obnavljanje odnosa
ZA Rusiju je najvažniji njen suverenitet. Gubitak suvereniteta značio bi kraj postojanja Rusije, poručio je ruski predsednik Vladimir Putin.
-Rusija je u stanju da prevaziđe sve izazove i ona će to i učiniti, rekao je on tokom posete Sarovu.
Govoreći o Evropi, Putin je rekao da ona nema suverenitet.
-Ima zemalja koje mirno funkcionišu bez suvereniteta. Čitava Zapadna Evropa je praktično lišena suvereniteta. Ima i mnogo drugih država kojima je to normalno. Rusiji nije. Sa gubitkom suvereniteta Rusija bi prestala sa postoji u sadašnjoj formi, naglasio je on.
SA DOLASKOM TRAMPA POJAVILO SE SVETLO NA KRAJU TUNELA
Istovremeno se osvrnuo i na odnose SAD i Rusije, konstatujući da su oni na niskom nivou, ali da se, sa dolaskom Donalda Trampa, pojavilo svetlo na kraju tunela.
-Liderske sposobnosti Trampa su dobar zalog za ponovno uspostavljanje odnosa sa SAD, istakao je Putin.
Kako je rekao, njegov susret sa Trampom na Aljasci je bio sadržajan i otvoren a kontakti su nastavljeni na nivou ministarstava i kompanija.
Putin smatra da su prvi koraci koje su dve zemlje načinile početak sveobuhvatnog obnavljanja odnosa.
-Obnavljanje odnosa zavisi pre svega od zapadnih partnera, dodao je on.
Rusija sa američkim partnerima razmatra saradnju u oblasti energetike, na ruskom Arktiku i na Aljasci, naveo je šef ruske države.
Mnoge zemlje sveta zainteresovane su za korišćenje Severnog pomorskog puta i bilo bi glupo ne razvijati ga, istakao je Putin.
-Tehnologije kojima raspolaže Rusija za rad na Arktiku nema niko i za to su zainteresovani njeni partneri, uključujući SAD, rekao je on.
Činjenica da ruske strateške podmornice plove severnim geografskim širinama i „nestaju sa radara“ predstavlja vojnu prednost Moskve, istakao je on i dodao da su Rusiji potrebni novi nuklearni ledolomci.
-Nijedna zemlja nema takvu flotu ledolomaca kao Rusija, naveo je Putin.
(sputnikportal.rs)
