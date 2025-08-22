AURUS, RASNI KONJI, KUĆNI LJUBIMCI I HELIKOPTERI: Šta je Vladimir Putin sve poklanjao (i kome)

POKLONI koje Vladimir Putin uručuje građanima ili stranim liderima veoma su kreativni - suveniri ili umetnička dela su gotovo uvek prevaziđeni.

Ponekad ruski predsednik daruje kućne ljubimce ili praktične stvari, nekada štence, laptopove i gitare, a ima i onih kojima se posrećilo da im baš Putin ispuni dugogodišnje snove - da sa njim igraju hokej ili posete kosmodrom Vostočni.

Vest da je ruski predsednik, Vladimir Putin, poklonio jednom stanovniku Aljaske novi motocikl "Ural", pošto je imao problem da popravi stari zbog nestašice delova prouzrokovanom antiruskim sankcijama, obišla je ceo svet.

A onda su se ruski mediji prisetili i drugih slučajeva kada je Vladimir Putin velikodušno darivao narod, ali i svoje kolege - neko je dobijao na poklon ljubimce, drugi - automobile i helikoptere, a neki i predsednikovo vreme.

AURUS I HELIKOPTER ZA NAJVIŠE ZVANIČNIKE NEKOLIKO ZEMALjA

Aurus, automobil premijum klase, najveći je ponos ruske automobilske industrije - njime se vozi ruski predsednik, ali i neke njegove kolege, koje su imale tu sreću da ga od Putina dobiju na poklon.

Luksuznu limuzinu na dar su dobili najviši zvaničnici nekoliko zemalja: predsednik Kirgistana, Sadr Japarov, kralj Bahreina, Hamad ibn Isa el Halifa, kao i predsednik Severne Koreje, Kim Džong Un.

Lider Zimbabvea, Emerson Mnangagva, dobio je od Vladimira Putina još raskošniji poklon od automobila (makar ako govorimo o veličini) - u pitanju je predsednički helikopter.

ŽIVOTINjE ZA ONE KOJI SE NE PLAŠE, A ZA ANGELU MERKEL - PLIŠANI PAS

Kralju Bahreina, Hamadu ibn Isa el Halifi, Putin je poklonio rasnog konja, dok je južnokorejskom ministru spoljnih poslova on darovao dva mladunčeta amurskog tigra - Rostov i Penza.

Princ prestolonaslednik, Muhamed bin Zajed el Nahjan, dobio je na poklon od ruskog predsednika belog sokola, dok je Angeli Merkel, bivšoj nemačkoj kancelarki, Putin poklonio plišanu igračku.

Naime, ona se izuzetno plašila pasa, a kada je posetila Moskvu 2006. godine, njen savetnik je upozorio ruske zvaničnike na to. "Ovaj ne ujeda", rekao joj je ruski predsednik prilikom uručivanja poklona.

LOPTA ZA TRAMPA, VOJNIČKE ČIZME ZA PREDSEDNIKA MEKSIKA

U julu 2018. godine, na prvi sastanak sa američkim kolegom, Donaldom Trampom, ruski lider došao je sa neobičnim poklonom: Putin je Trampu darovao zvaničnu loptu Svetskog kupa u fudbalu, čiji domaćin je te godine bila Rusija.

Trampu se poklon dopao: prvo ga je sam držao u ruci, a potom je loptu dobacio svojoj supruzi, Melaniji Tramp, koja je prilikom uručivanja dara stajala sa dvojicom lidera.

Oko ovog poklona se u Beloj kući digla velika prašina: senator Lindzi Grejem poručio je tada da se sportski rekvizit najpre proveri, da bi se videlo da li ima neki skriveni uređaj za prisluškivanje.

Predsednik Meksika, Vinsente Foks Kesada, naveo je svojevremeno da je od Putina tražio da mu pokloni vojničke čizme, baš onakve kakve nose oficiri počasne straže. Ruski predsednik mu je ovu želju ispunio, iako je bila pomalo neobična.

VETERANU DRUGOG SVETSKOG RATA I TAKSISTI PO AUTOMOBIL

Veteranu Drugog svetskog rata, vremešnoj Antonini Jefremovoj, koja je Putinu ispričala da je njen porodični auto u užasnom stanju, ruski predsednik poklonio je novu "Volgu", koju je lično dovezao do njene zgrade.

Taksista iz Tomska, Aleksandar Okonečnjikov, koji je spasao decu iz požara, dobio je 2011. godine od Putina na poklon "Škodu Jeti", a poklon mu je uručio guverner Tomske oblasti. Inače, od te godine ovaj model sklapao se u Rusiji.

PUTIN DARUJE I NEMATERIJALNE POKLONE

Svojevremeno je jedna učenica iz Pskova krišom od roditelja poslala pismo Putinu i zamolila ga da joj pošalje štene japanske rase akita-inu. On joj je ispunio želju na svoj rođendan, 7. oktobra 2023. godine.

Druga devojčica, iz Primorja, od Putina je dobila štene labradora, a još jedna, iz Donjecke Narodne republike - štene pomeranca. Neki mališani dobijali su na poklon i putovanja Rusijom.

Ruski predsednik redovno ispunjava i novogodišnje želje mališana: 2018. godine teško bolestan dečak Artem Paljjanov na poklon od Putina dobio je let helikopterom iznad Sankt Peterburga, koji je na dečaka ostavio snažan utisak.

Pre nešto više od 10 godina Vladimir Putin obradovao je i volontera Ivana Radko - on je zamolio da provede čitav jedan dan sa predsednikom, što je Putin i ispunio. Štaviše, njihovo druženje produžilo se na dva dana.

BERLUSKONIJU ZLATNI UAZ, ALI NE NA POKLON, VEĆ - SA POPUSTOM

U oktobru 2009. godine Putin, koji je u tom trenutku bio na čelu Vlade Rusije, sastao se sa premijerom Italije, Berluskonijem, koji nije verovao da će Rusija uspeti da za nekoliko meseci pokrene proizvodnju vozila na Dalekom Istoku.

-Rekao je da će, ako se to dogodi, on kupiti jedan od prvih automobila tog preduzeća, ispričao je Putin. Berluskoni je odmah zatražio i popust, pa su se političari dogovorili - cena za njega biće snižena za 10 posto.

"UAZ Patriot", u zlatno-metalik boji, za italijanskog premijera bio je spreman u roku, krajem 2009. godine - i proizveden na Dalekom istoku, kako je Putin i obećao, prenela je ruska novinska agencija TASS.

