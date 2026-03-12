KAKO ĆE RASTI PLATE I PENZIJE DO 2030: Ambiciozni projekat koji menja životni standard u Srbiji

TREND rasta plata i penzija nastaviće se i u naredne četiri godine, pa se očekuje da će prosečna plata biti oko 1.700, a penzija 750 evra.

Foto: Depositphotos

Povećanje plata i penzija poslednjih godina je evidentan, a kako je nedavno najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić ovaj trend će se nastaviti i narednih godina. Penzioneri tokom godine imaju nekoliko povećanja kako bi se uskladile sa rastom plata.

Plate će biti 1700 evra

Kako je najavio Vučić predstavljajući nacionalnu strategiju "Srbija 2030" životni standar građana Srbije nasaviće da raste i u narednih četiri godine.

- Prosečna plata 2012. godine je bila 360 evra, 2025. godine 1057 evra, a 2030. godine će biti 1700 evra! Na nivou Beograda će to biti mnogo više. To su dramatične i neverovatne promene u samo 20 godina. Što se tiče prosečnih penzija, 2030. godine očekujemo 750 evra - rekao je predsednik.

Uz sve to raste i minimalac u Srbiji koji nikad nije bio veći, pa sada iznosi 371 dinar po radnom satu, odnosno 550 evra mesečno.

Podsećamo, zarade u javnom sektoru već od januara ove godine povećane su za 5,1 odsto, pa od februara veće zarade imaju prosvetari, zdravstveni radnici, vojnici, policajci, službenici... Nastavnici u osnovnim i srednjim školama sa povećanjem od pet odsto dogurali su do plate od 112.442 dinara. Prosečna zarada medicinskih sestra sada je 95.576, a osnovna primanja lekara opte prakse 141.427, dok lekari specijaliti sada zarađuju 177.000 dinara mesečno.

Kako su rasle penzije

Uporedo sa platama rastu i penzije, pa najstariji sugrađani konačno žive mnogo bolje nego ranije. Konstantan rast penzija koji je zabeležen u Srbiji poslednjih nekoliko godina nekada je bio samo pust san za penzionere. Poslednje povećanje penzija u decembru 2025. donelo je više para na račun penzionera već od januara 2026.

Tako je prosečna penzija u Srbiji uvećana za oko 6.000 dinara mesečno, što znači dodatnih 72.000 dinara tokom cele godine. Iznos uvećanja zavisio je od vrste penzije i nivoa primanja, a rast penzija u poslednjih nekoliko godina konstantno nadmašuje inflaciju, čime se značajno poboljšava životni standard najstarijih građana.

U periodu januar-oktobar 2025. prosečna penzija iznosila je 50.679 dinara (432,5 evra). U poređenju sa oktobrom prethodne godine, realni rast penzija iznosi 7,9%, dok je u periodu januar-oktobar realni rast bio 6,4%, što potvrđuje da penzije rastu iznad nivoa inflacije.

Podsećamo, nakon ukidanja Zakona o privremenom umanjenju penzija u oktobru 2018. godine i završetka procesa fiskalne konsolidacije, penzije su ušle u fazu ubrzanog rasta. Posebno se izdvaja poslednjih nekoliko godina, tokom kojih je realna kupovna moć penzionera rasla znatno iznad inflacije.

Rast penzija prethodnih godina 2018: +5,9% 2019: +4,1% januar 2020: +5,4% januar 2021: +5,9% januar 2022: +5,5% novembar 2022: +9% januar 2023: +12,1% oktobar 2023: +5,5% januar 2024: +14,8% decembar 2024: +10,9% decembar 2025:+12,2%

Realan rast penzija

Pored redovnih povećanja, država je od 2020. godine isplatila i oko 650 evra po penzioneru kroz jednokratne novčane pomoći, koje su posebno značile u kriznim periodima, poput pandemije i energetske krize.

Tokom 2026. godine nastaviće se usklađivanje penzija i ostalih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja sa rastom zarada, a procenat usklađivanja zavisiće od visine učešća neto penzija u BDP.

Milan Nenadić, predsednik Saveza penzionera Vojvodine ističe da svako povećanje penzija dobro dođe penzionerima, a da li će do 2030. dogurati do 750 evra ostaje da se vidi.

- Prethodna usklađivanja penzija bila su veoma dobra i imali smo realan rast penzija. Inflacija je poslednje tri godine bila između tri i četiri odsto, a usklađivanja su bila mnoga veća. Penzije imaju dobar i realan rast, a svako povećanje će penzioneri rado dočekati. Važno je da idemo napred. Šta će biti za par godina i da li ćemo dostići određene iznose koje želimo to ćemo da vidimo - rekao je on.

Prema njegovim rečim dalji rast penzija i zavisiće od mnogo faktora.

- Vidite šta se dešava u svetu, naš rast, pa i povećanje penzija zavisiće i od spoljnog faktora, ali mi verujemo da će se naše državno rukovodstvo izboriti sa svim problemima kao i prethodnih godina i da ćemo nastaviti da napredujemo, a u skladu s tim će usklađivanje penzija dovesti do željenih ciljeva - rekao je Nenadić.

On ističe da je realan rast penzija doveo do boljeg života za penzionere.

- Potrošačke cene su jednako inflacija i ako imate veće povećanje penzija u odnosu na rast cena, odnosno inflaciju onda je jasno da penzioneri bolje žive. Mi ćemo uvek imati penzije koje su male, ali ne treba zaboraviti da osim povećanja penzija država već godinama unazad daje i velike pomoći penzionerima što nama mnogo znači. I u narednom periodu očekujem usklađivanje penzija sa zaradama, a koliko god da bude povećanje penzioneri će biti zadovoljni - poručio je Nenadić.

Nadežda Satarić, magistar socijalne politike, predsednica Udruženja građana "Snaga prijateljstva“ - Amity i stručnjakinja za socijalna pitanja starijih ističe da nije bitna sama cifra već šta može da se kupi od penzije.

- Mnogo važnije od cifre koje se pominju je šta može da se kupi od mesečne penzije, meni je to jedini reper. Naša valuta je dinar, pa ne treba pričati u evrima zato što danas ne možete za 100 evra da kupite ono što ste nekad mogli za 50 - kazala je Nadežda Satarić.

(Kurir)