PELEGRINI UPOZORAVA: Od naftovoda „Družba" zavisi narod Slovačke i ekonomija

VEOMA se nadam da će pregovori o okončanju rata u Ukrajini dovesti do prekida vatre i da će mirovni napori predsednika SAD Donalda Trampa i njegovih partnera doneti željeni rezultat.

Istovremeno, cenim njegov odlučan i protivnički stav koji je zauzeo u vezi sa ukrajinskim napadom na naftovod "Družba", izjavio je predsednik Slovačke Peter Pelegrini.

Prema rečima predsednika, Slovačka očekuje i podršku od strane Evropske unije, jer, od naftovoda “Družba” zavisi narod Slovačke i njena ekonomija.

-Slovačka spada u zemlje koje, osim direktnih isporuka oružja na državnom nivou, nastoje da pomažu u svim oblastima. Verujem da ukrajinski zvaničnici razumeju ovu činjenicu i da slični napadi, koji ugrožavaju stabilnost naše ekonomije, neće biti deo njihove vojne aktivnosti, istakao je Pelegrini.

Podsetimo, poslednji prekid isporuka nafte za Slovačku dogodio se u ponedeljak, a iako je tranzit brzo obnovljen zahvaljujući popravkama, nova oštećenja mogla bi značajno da ugroze rad slovačkog rafinerijskog kompleksa.

Prethodno, Denisa Sakova, ministarka ekonomije Slovačke saopštila je da je naftovod „Družba“ ponovo napadnut u blizini beloruske granice, zbog čega se očekuje novi prekid tranzita nafte ka Slovačkoj. Bratislava je najavila mogućnost novih zastoja u snabdevanju.

