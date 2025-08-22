SERIJSKI SU-57 SNIMLJENI U NISKOM LETU NAD DŽOMGIJEM: Šta to govori o tempu uvođenja lovaca 5 generacije u VKS? (VIDEO)

NA nekoliko specijalizovanih avio-kanala i foruma 22. avgusta osvanuli su kadrovi na kojima se vide Su-57 u sivim taktičkim šemama, u zbijenim formacijama i tokom zasebnih prolaza iznad šumskog pojasa.

Komentari autora snimaka tvrde da je reč o letovima u zoni Džomgi/KnAAZ — lokaciji povezanoj sa 23. gardijskim lovačkim pukom (IAP), prvim operativnim jedinicom kojoj su ovi avioni namenjeni.

Iako nema zvaničnog saopštenja Ministarstva odbrane RF ili VKS, izbor mesta i oznake na avionima dobro se uklapaju u poznatu sliku rasporeda i obuke. (23. IAP i Džomgi se već godinama navode kao matična baza za Su-57).

ZAŠTO JE BAŠ 23. IAP BITAN

Još od prvih najava da će 23. IAP biti prva operativna jedinica za Su-57, pažnja je usmerena na Džomgi: tu je i KnAAZ (fabrika u Komsomoljsku na Amuru), pa je logistika obuke i servisa najprirodnija u ranoj fazi uvođenja.

Javnost je tokom 2024–2025. više puta dobijala vizuelne tragove sa istog „koridora” — transportne i obučne misije, kao i nekoliko tura novih trupa koje su se pojavljivale u različitim izvorima, ponvo bez zvaničnih objava.

ŠTA SNIMCI SUGERIŠU

Sugerisan kontekst: rutinski preleti/obuka, upareni ili mali odeljak aviona, što je tipično za uigravanje posada i tehničara posle prijema serijskih primeraka.

*Šta nedostaje: evidencioni brojevi i serijski opseg koji bi dozvolili precizan „counting”, kao i zvanično saopštenje o „rednom broju” u isporuci. Ipak to je standarda procedura, posebno tokom aktivnih ratnih dejstava.

*Kako se uklapa u širu sliku: već tokom 2024–2025. bilo je više vizuelnih potvrda šire proizvodne aktivnosti i transfera Su-57 kroz različite izvore (spotterski snimci i izveštaji sa linije u KnAAZ-u, plus kadrovi preleta ka jedinicama), iako su zvanične brojke čuvane u tajnosti.

KAKO SE OVO VEZUJE ZA TEMPO ISPORUKA I MODERNIZACIJE

U poslednjih 12–18 meseci mediji i specijalizovani portali beleže:

*redovna pojavljivanja novih trupa u transportu ili na prelaznim stajankama,

*procene o ubrzanju proizvodnje u KnAAZ-u,

*postepenu integraciju novog naoružanja i softverskih paketa (u domenu izvan vizuelnog dometa i preciznih udara).

Sve zajedno upućuje na klasičnu rusku politiku „niskog profila” — kontinuiran dotok aviona u jedinice, bez velikih ceremonija, poput onih na zapadu.

Očekujemo i dalje tiha uvođenja i sporadične spotterske snimke. Za zvanične podatke o broju isporučenih primeraka i novim eskadrilama — treba sačekati formalne objave VKS/MoD. Do tada, ovi kadrovi su još jedan „mig” da je flota u porastu.

TEHNIČKI OKVIR

Su-57 takođe poznat kao PAK FA (Prospektivni avijacijski kompleks frontalne avijacije) je višenamenski stelt lovac 5. generacije sa naglaskom na supermanevar, unutrašnja naoružanja i napredan paket senzora. Program je u operativnoj upotrebi VKS, sa planom širenja flote i izvoznim ambicijama; 23. gardijski IAP (Džomgi) navodi se kao prvi operativni puk za serijske primerke.

Lovac je dizajniran za uništavanje vazdušnih, kopnenih i površinskih ciljeva, izviđanja dugog dometa, kao i za uništavanje sistema kontrole avijacije neprijatelja. Avion je dizajniran da zameni teški lovac Su-27 u Vazdušno-kosmičkim snagama Rusije. Može se boriti sam i u okviru koncepta „jedinstvenog polja“. Ugrađeni kontrolni sistem prati do 60 ciljeva, istovremeno dejstvujući po 16. Po rasponu krila i dužini, Su-57 je veći od F-22, ali manji od Su-27. Po masi spada, kao i Su-27, u klasu teških lovaca.

Avion u potpunosti ispunjava sve zahteve za lovce pete generacije zahvaljujući kombinaciji stelt tehnologija i elektronskog ratovanja. Ima supersoničnu brzinu krstarenja, sposoban je za manevrisanje pri velikim G silama, opremljen je naprednom elektronikom, i multifunkcionalan je.

Su-57 ima mogućnost da kontroliše veštačku inteligenciju (ili operater) u bespilotnom režimu na velikim udaljenostima od baze. Ovo uklanja fiziološka ograničenja brzine i manevara (G-sila više neće igrati ulogu u taktici borbe). Lovac je sposoban da izvršava zadatke u integraciji sa najnovijom bespilotnom letelicom Ohotnik. U interakciji sa lovcem 5. generacije, stelt udarni dron može postati ključna prednost u oblasti borbene upotrebe.

Lovac je opremljen topom od 30 mm. Top su razvili stručnjaci iz Tulskog dizajnerskog biroa. Novi top je modernizovana verzija avionskog topa GŠ-30 kalibra 30 mm, koji se proizvodi od 1980-ih za lovce MiG-29, Su-27 i njihove modifikacije. Pored sredstava za uništavanje, na avion se mogu pričvrstiti rezervoari za gorivo PTB-2000, PTB-3400, pomoćni rezervoari za gorivo VTB-M i VTB-B, kao i nišanski nosač 101H-N.

Posada: 1

Brzina: 2 maha (2,135 km/h; 1,327 mph) na nadmorskoj visini

1.3 maha (1,400 km/h; 870 mph) pri niskom letu

Dolet: 3,500 km subsonično, 4.500 km sa 2 dodata rezervoara, 1,500 km supersonično

Visina leta: 20,000 m

Borbeni radijus: 2700-2750 km

