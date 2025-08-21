"MAJKA VRIŠTI, DETE STOJI BEZ RUKE"- Užas u tržnom centru u Rusiji, dečaku pokretne stepenice otkinule ruku

DVOGODIŠNjI dečak teško je povređen u tržnom centru u Rusiji, kada su mu pokretne stepenice otkinule ruku.

Foto Z. Jovanović

Navodi se da je njegova majka nakratko skrenula pogled sa njega - i u tom trenutku se dečak sagnuo i stavio ruku u mehanizam pokretnih stepenica.

Ostao bez ruke

Hitno je prebačen u bolnicu, ali lekari nisu uspeli da mu ponovo prišije ruku.

Vlasti sada istražuju kako je došlo do krvave povrede, čak su pokrenule krivični postupak.

Farmaceutkinja po imenu Anastasija, koja mu je pritrčala u pomoć u tržnom centru Botanika u Jekaterinburgu, u Rusiji, opisala je trenutak nesreće.

"Čula sam kako vrište"

- Čula sam vriske, dotrčala i videla dečaka kako stoji tamo sa otkinutom rukom. Nije bilo mnogo krvi, njegova ruka do lakta je bila u pokretnim stepenicama. Dečak je „plakao... bio je svestan - rekla je ona.

Jedan od prolaznika stavio je dečaku podvez na ruku, dok nije stigla Hitna pomoć. d

- Čuo sam majku kako vrišti. Video sam dete kako stoji tamo bez ruke. Stavio sam podvez, a zatim smo ga zavili. Sačekali smo kola hitne pomoći. Dete nije izgubilo svest — držalo se do samog kraja - rekao je on.

Njegov očajni otac je rekao: „Naš sin je na intenzivnoj nezi, još nam nije dozvoljeno da ga vidimo.“

- Moja žena je bila sama sa dvoje dece, još uvek ne razumem u potpunosti kako se to dogodilo. Kada sam stigao pokušali smo da mu izvadimo ruku.

Istraga je u toku.

(Blic)

