ZAPADNI MEDIJI: Vitkof predao medalju od Putina zaposlenoj u CIA čiji je sin poginuo u ratu u Ukrajini
SPECIJALNI izaslanik predsednika SAD Stiven Vitkof predao je medalju, koja mu je predata u Rusiji, zamenici direktora za digitalne inovacije u CIA, Julijani Galini, čiji je sin, Majkl Glos, navodno ranije poginuo u Specijalnoj vojnoj operaciji, boreći se na strani Rusije, objavio je Si-En-En, pozivajući se na predstavnika američke administracije.
-Vitkof je uručio rusku medalju ožalošćenoj porodici Amerikanca koji je poginuo boreći se za Rusiju 2024. godine, izvestio je Si-En-En.
Početkom avgusta, američki televizijski kanal Si-Bi-Es, pozivajući se na obaveštene izvore, objavio je da je ruski predsednik Vladimir Putin navodno, preko Vitkofa, poslao sovjetski Orden Lenjina Galini, čiji je sin navodno ranije preminuo u SVO (rat u Ukrajini). Istovremeno, Si-En-En ukazuje da je reč o Ordenu za hrabrost.
(sputnikportal.rs)
BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori
Preporučujemo
TRAMPOV ŠAMAR KIJEVU: Ukrajina nema šanse u ratu protiv Rusije
21. 08. 2025. u 18:05
MOSKVA PORUČUJE: Mapa Ukrajine u Ovalnom kabinetu pokazala podršku Rusiji
19. 08. 2025. u 19:00
DODIK ŽESTOKO UDARIO NA STANIVUKOVIĆA: Dokle ćeš biti poltron najgore vrste?
PREDSEDNIK Milorad Dodik upitao je danas gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića "dokle će biti poltron najgore vrste koji se svakodnevno dodvorava Sarajevu, a optužuje Republiku Srpsku".
21. 08. 2025. u 19:40
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
SRAMNO! Hrvatska rediteljka oskrnavila "Tamo daleko" - tekst izmenjen, SRBA nigde
HRVATSKA rediteljka Hana Jušić iskoristila je numeru "Tamo daleko" za poslednju scenu i odjavnu špicu svog filma "Bog neće pomoći", koji je prikazan na Sarajevo film festivalu.
21. 08. 2025. u 12:11 >> 15:02
Komentari (0)