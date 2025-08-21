Svet

ZAPADNI MEDIJI: Vitkof predao medalju od Putina zaposlenoj u CIA čiji je sin poginuo u ratu u Ukrajini

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

21. 08. 2025. u 18:19

SPECIJALNI izaslanik predsednika SAD Stiven Vitkof predao je medalju, koja mu je predata u Rusiji, zamenici direktora za digitalne inovacije u CIA, Julijani Galini, čiji je sin, Majkl Glos, navodno ranije poginuo u Specijalnoj vojnoj operaciji, boreći se na strani Rusije, objavio je Si-En-En, pozivajući se na predstavnika američke administracije.

ЗАПАДНИ МЕДИЈИ: Виткоф предао медаљу од Путина запосленој у ЦИА чији је син погинуо у рату у Украјини

Foto kremlin.ru

-Vitkof je uručio rusku medalju ožalošćenoj porodici Amerikanca koji je poginuo boreći se za Rusiju 2024. godine, izvestio je Si-En-En.

Početkom avgusta, američki televizijski kanal Si-Bi-Es, pozivajući se na obaveštene izvore, objavio je da je ruski predsednik Vladimir Putin navodno, preko Vitkofa, poslao sovjetski Orden Lenjina Galini, čiji je sin navodno ranije preminuo u SVO (rat u Ukrajini). Istovremeno, Si-En-En ukazuje da je reč o Ordenu za hrabrost.

(sputnikportal.rs)

