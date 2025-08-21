NORVEŠKA OSNOVALA DRUGU ARKTIČKU BRIGADU: Šalju je da nadgleda granicu sa Rusijom
NORVEŠKA je zvanično osnovala drugu brigadu u svom arktičkom regionu na granici sa Rusijom, čime se približila ispunjenju obećanja NATO-u da će utrostručiti broj brigada do 2032. godine.
Nova brigada "Finmark" je formirana u skladu sa prvom nacionalnom bezbednosnom strategijom zemlje od početka ove godine, koja je pozvala na brzo jačanje odbrane i produbljivanje saradnje sa Evropskom unijom, prenosi briselski Euraktiv.
-Moramo da živimo sa opasnijom i nepredvidivijom Rusijom. Osnivanje brigade 'Finmark' je neophodan odgovor na neizvesniju bezbednosnu situaciju u svetu, rekao je norveški ministar odbrane Tore O. Sandvik.
Kao jedan od najsevernijih vojnih garnizona na svetu, brigada će nadgledati rusku granicu i njeno militarizovano poluostrvo Kola.
Oslo trenutno ima nešto više od 4.500 vojnika u aktivnoj službi, ali taj broj značajno dopunjuje Domobranska garda od preko 40.000 ljudi koji su završili 12 meseci početne službe, a zemlja praktikuje vojnu obavezu i za muškarce i za žene.
Brigade NATO-a obično broje 3.000-5.000 vojnika, a Norveška je spremna da dodatno proširi svoje vojne kapacitete trećom brigadom, koja će biti stacionirana na jugu zemlje.
Brigada "Finmark" će biti dodatno ojačana borbenom protivvazdušnom odbranom, artiljerijskim bataljonom, jednim lakim pešadijskim bataljonom, inženjerijskom četom i obaveštajnom eskadrilom, prema dugoročnom planu odbrane zemlje.
(Tanjug)
