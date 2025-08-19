VRUĆINA KOSI U ŠPANIJI: Za dve nedelje od vrućine preminulo skoro 1.150 ljudi

U ŠANIJI je zbog talasa ekstremne vrućine koji se poklopio sa požarima koji su uništili skoro 400 hiljada hektara šume, što je najveća površina zahvaćena vatrenom stihijom za poslednjih dvadeset godina, za samo dve sedmice preminulo 1.149 ljudi.

Foto: Shutterstock

Zbog posledica toplotnog talasa u Španiji, prema preliminarnim podacima Zdravstvenog instituta Karlos 3, povećan je broj smrtnih slučajeva za 40 odsto u poređenju sa istim periodom prošle godine.

Konkretno, do sada je ovog leta bilo je 2.635 smrtnih slučajeva koji se mogu pripisati visokim temperaturama, od kojih je skoro polovina, ukupno 1.149, zabeležena tokom toplotnog talasa koji je počeo 3. avgusta, a završio se juče, prenosi španski portal Ambito.

Talas ekstremnih vrućina jedan je od najdužih u poslednjih pet decenija i imao je direktne posledice po zdravlje.

Sistemom za praćenje "MoMo" Zdravstvenog instituta Karlos III koji analizira dnevnu smrtnost u odnosu na istorijske trendove, izračunato je da je porast smrtnih slučajeva tokom tih 16 dana povezan sa ekstremnim temperaturama.

Iako sistem ne može da utvrdi apsolutnu uzročnost, brojke predstavljaju najbolju dostupnu aproksimaciju uticaja klimatskog fenomena.

Ekstremne vrućine su takođe pogodovale širenju šumskih požara. Do sada je u 2025. godini, Evropski informacioni sistem o šumskim požarima (EFFIS) procenio da je u Španiji izgorelo 382.600 hektara, što je površina ekvivalentna veličini ostrva Majorka. Ovo je najveća zabeležena brojka, više od četiri puta veća od proseka za period 2006-2024.

Za samo 24 sata, izgorelo je 38.000 hektara, skoro ista površinu koja je gorela tokom cele 2024. godine. Najpogođeniji regioni bili su Ekstremadura, Galicija i Kastilja i Leon, gde su putevi bili zatvoreni, železnički saobraćaj prekinut, a deonica Kamino de Santijago duga 50 kilometara je bila blokirana.

Aemet (španska Nacionalna agencija za sprečavanje požara) proglasila je kraj toplotnog talasa i predvidela pad temperature zajedno sa povećanjem vlažnosti, što će pomoći u naporima za suzbijanje širenja požara.

-Trend je povoljan. Bolje smo nego juče i pre dva dana. Frontovi i požari se stabilizuju, nijedan grad više nije ugrožen, rekao je Alfonso Fernandez Manueko, predsednik regionalne vlade Kastilje i Leona.

Španski premijer Pedro Sančez najavio je da će Vlada narednog utorka proglasiti vanredno stanje u oblastima pogođenim šumskim požarima u regionu Ekstremadura, posebno u okolini mesta La Granja u pokrajini Kaseres, što će omogućiti usmeravanje pomoći za obnovu.

(Tanjug)

