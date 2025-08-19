AKO MOGU… Tramp se nada da će otići u raj

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp je u intervjuu za Foks njuz rekao da želi da pokuša da ode u raj.

Foto: Profimedia

-Ako mogu da uradim da 7.000 ljudi ne umire svake nedelje, mislim da bi to bilo dobro. Ako mogu da stignem u raj, to (mir u Ukrajini - prim. aut.) bi bio jedan od razloga, našalio se Tramp.

Dodao je da je „spasio mnogo života“ rešavanjem sukoba između Pakistana i Indije.

Dan ranije, Tramp je razgovarao sa Zelenskim u Beloj kući. Nakon bilateralnog sastanka, pridružilo im se nekoliko evropskih lidera. Strane su razgovarale o bezbednosnim garancijama za Kijev, koje evropske zemlje nameravaju da obezbede u koordinaciji sa Sjedinjenim Državama.

Usred događaja, Tramp je napravio pauzu da pozove Vladimira Putina. Razgovor je bio iskren i konstruktivan. Šefovi država su se založili za nastavak direktnih kontakata između delegacija Rusije i Ukrajine. Takođe su se složili da razgovaraju o mogućnosti podizanja nivoa predstavnika Moskve i Kijeva na razgovorima.

(ria.ru)

