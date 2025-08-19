"ZAHVALJUJUĆI TRAMPU" Meloni: Nova faza u ukrajinskom sukobu počinje nakon tri godine rata
PREMIJERKA Italije Đorđa Meloni izjavila je da nakon tri godine počinje nova faza u ukrajinskom sukobu koja je sa liderima EU učestvovala na samitu u Beloj kući.
"Danas počinje nova faza nakon tri godine, zahvaljujući Trampu i zahvaljujući zastoju na terenu. Razgovaraćemo o garancijama koje će osigurati da se ovakva situacija nikada više ne ponovi", rekla je Meloni.
Domaćin samita bio je predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp, a na njemu učestvovali predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski, kao i evropski lideri.
Tokom sastanka dogovorene su bezbednosne garancije za Ukrajinu, uz najavu budućeg samita između Zelenskog i ruskog predsednika Vladimira Putina, prenela je Ansa.
(Tanjug)
