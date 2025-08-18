Svet

TRAMP SA EVROPSKIM LIDERIMA: Putin prihvata bezbednosne garancije za Ukrajinu

Танјуг

18. 08. 2025. u 21:20

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je večeras, na početku sastanka sa evropskim liderima u Beloj kući, da ruski predsednik Vladimir Putin prihvata bezbednosne garancije za Ukrajinu.

Foto: Tanjug/AP

- Verujem da Putin, u veoma značajnom koraku, pristaje da Rusija prihvati bezbednosne garancije za Ukrajinu - rekao je Tramp, preneo je Skaj njuz.

Tramp je rekao da misli da će evropske države preuzeti veliki deo tereta u obezbeđivanju garancija za Ukrajinu, a da će im Sjedinjene Američke Države pomoći u tome.

- Takođe moramo da razgovaramo o mogućoj razmeni teritorija - naveo je Tramp.

Ponovio je da je cilj da održi trilateralni sastanak sa Putinom i ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim.

Tramp je prethodno rekao je da je danas imao indirektan razgovor sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom i dodao da planira da ga pozove telefonom nakon današnjih razgovora u Beloj kući sa evropskim liderima i ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim.

- On očekuje moj poziv kada završimo ovaj sastanak - rekao je Tramp i dodao da će tokom razgovora sa ruskim liderom izneti ideju o trilateralnom sastanku Tramp-Putin-Zelenski, prenosi CNN.

