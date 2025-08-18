TRAMP SA EVROPSKIM LIDERIMA: Putin prihvata bezbednosne garancije za Ukrajinu
AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je večeras, na početku sastanka sa evropskim liderima u Beloj kući, da ruski predsednik Vladimir Putin prihvata bezbednosne garancije za Ukrajinu.
- Verujem da Putin, u veoma značajnom koraku, pristaje da Rusija prihvati bezbednosne garancije za Ukrajinu - rekao je Tramp, preneo je Skaj njuz.
Tramp je rekao da misli da će evropske države preuzeti veliki deo tereta u obezbeđivanju garancija za Ukrajinu, a da će im Sjedinjene Američke Države pomoći u tome.
- Takođe moramo da razgovaramo o mogućoj razmeni teritorija - naveo je Tramp.
Ponovio je da je cilj da održi trilateralni sastanak sa Putinom i ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim.
Tramp je prethodno rekao je da je danas imao indirektan razgovor sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom i dodao da planira da ga pozove telefonom nakon današnjih razgovora u Beloj kući sa evropskim liderima i ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim.
- On očekuje moj poziv kada završimo ovaj sastanak - rekao je Tramp i dodao da će tokom razgovora sa ruskim liderom izneti ideju o trilateralnom sastanku Tramp-Putin-Zelenski, prenosi CNN.
PITANjE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji iz Palate Srbija posle četiri dana uzastopnog blokaderskog divljanja i napada na objekte, policiju i građane. Poručio je da je pitanje dana kada će blokaderi da otvoreno ubijaju na ulici, jer im je samo to preostalo. Rekao je da će se u narednim danima činiti da se država povukla, a onda će pokazati svu svoju odlučnost i iskoristiti sva sredstva na raspolaganju da se vrati poredak i mir u zemlju. Sa narodom i građanima zajedno, pobedićemo ovo zlo, poručio je Vučić.
17. 08. 2025. u 12:14 >> 12:44
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
RAZVOD ANI TEŠKO PAO: Jedna fotografija je dokaz koliko PATI
NEKADAŠNjA teniserka Ana Ivanović, uhvaćena je na plaži u opuštenom izdanju, ali ono što je svima zapalo za oko jeste izbor knjige koju je držala u rukama.
18. 08. 2025. u 07:20
Komentari (0)