SASTANAK U BELOJ KUĆI: Tramp o dugoročnom miru, Zelenski o pritiscima na Rusiju
AMERIČKI predsednik Donald Tramp primio je u Beloj kući Vladimira Zelenskog kako bi mu predočio plan o mirnom rešenju rusko-ukrajinskog sukoba.
Na kratkoj konferenciji za štampu pre pregovora, Tramp je podsetio da je zaustavio "ukupno šest ratova", a da je mislio da će rusko-ukrajinski sukob biti najlakši.
-Hoćemo da napravimo mir koji će dugo da traje, a ne godinu dve, izjavio je predsednik SAD.
Tramp nije otkrio konkretne detalje svog predloga za rešenje krize, samo da "ima poverenja" da će do njega doći. Otkrio je da posle pregovora sa Zelenskim i liderima EU namerava da razgovara telefonom sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.
Zelenski je načelno podržao mir, ali je nastavio da govori o pritisku na Rusiju i neophodnosti da SAD i EU nastave sa podrškom Ukrajini.
-Mi moramo da zaustavimo ovaj rat, da zaustavimo Rusiju, i treba nam podrška naših evropskih partnera i SAD, izjavio je Zelenski.
Kada su ga pitali kakve garancije će da zahteva od SAD i EU, on je rekao "jaku ukrajinsku vojsku", između ostalog, i tražio sveopšti prekid vatre kao preduslov za održavanje izbora.
Nakon dela sastanka koji je bio otvoren za javnost, Tramp i Zelenski razgovor su nastavili iza zatvorenih vrata.
Zelenski se inače u Beloj kući pojavio u crnoj košulji i crnoj jakni, što je nosio i na nedavnom samitu NATO u Holandiji. Kada je u februaru posetio Ovalni kabinet, Tramp i potpredsednik Džej Di Vens su ga kritikovali zbog toga što nije obukao odelo.
Kako navodi britanski Bi-Bi-Si, Zelenski je u Vašingtonu dočekan "bez svečanosti i medijske pažnje" kakvu je tri dana ranije dobio ruski predsednik Vladimir Putin prilikom dolaska na Aljasku.
Putin se sastao sa Trampom u petak u Enkoridžu. Dva lidera su razgovarala skoro tri sata.
Bi-Bi-Si ocenjuje da je današnji sastanak sa Trampom verovatno jedan od najvažnijih u političkoj karijeri Zelenskog, a njegov cilj će biti da ubedi američkog predsednika da Kijev zaslužuje američku podršku više nego Moskva.
Tramp je dočekao Zelenskog na ulazu u Belu kuću, dok su Ursulu fon der Lajen i lidere nekoliko zemalja EU primili službenici protokola. Oni su ostavljeni da čekaju dok se ne završi sastanak Trampa i Zelenskog.
(rt.rs)
