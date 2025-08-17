Svet

NAPAD NA NUKLEARNU ELEKTRANU U SMOLENSKU: Ruske snage sprečile udar dronova

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

17. 08. 2025. u 21:33

ORUŽANE snage Ukrajine nastavljaju provokacije u vidu pokušaja napada na ruske nuklearne objekte bespilotnim letelicama, saopštila je FSB.

Foto: Profimedia/Ilustracija

Danas su ruske snage za elektronsko ratovanje oborile ukrajinsku bespilotnu letelicu iznad teritorije Smolenske nuklearne elektrane, sprečivši teroristički napad na nuklearno postrojenje, saopštila je Federalna bezbednosna služba Ruske Federacije.

"Dana 17. avgusta 2025. godine, snage za elektronsko ratovanje su oborile su ukrajinsku udarnu 'spis' iznad teritorije nuklearne elektrane Smolensk", navodi se u saopštenju.

U službi konstatuju da Oružane snage Ukrajine nastavljaju provokacije u vidu pokušaja napada na ruske nuklearne objekte bespilotnim letelicama, a današnjom akcijom je sprečen teroristički napad ukrajinskih snaga.

(rt.rs)

