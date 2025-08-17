NAPAD NA NUKLEARNU ELEKTRANU U SMOLENSKU: Ruske snage sprečile udar dronova
ORUŽANE snage Ukrajine nastavljaju provokacije u vidu pokušaja napada na ruske nuklearne objekte bespilotnim letelicama, saopštila je FSB.
Danas su ruske snage za elektronsko ratovanje oborile ukrajinsku bespilotnu letelicu iznad teritorije Smolenske nuklearne elektrane, sprečivši teroristički napad na nuklearno postrojenje, saopštila je Federalna bezbednosna služba Ruske Federacije.
"Dana 17. avgusta 2025. godine, snage za elektronsko ratovanje su oborile su ukrajinsku udarnu 'spis' iznad teritorije nuklearne elektrane Smolensk", navodi se u saopštenju.
U službi konstatuju da Oružane snage Ukrajine nastavljaju provokacije u vidu pokušaja napada na ruske nuklearne objekte bespilotnim letelicama, a današnjom akcijom je sprečen teroristički napad ukrajinskih snaga.
(rt.rs)
BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori
Preporučujemo
ŠALjU TRUPE U UKRAJINU: „Koalicija voljnih“ spremna da pošalje snage
17. 08. 2025. u 21:22
ZELENSKI IMA USLOVE: Spreman sam za razmatranje teritorija samo na trilateralnom sastanku
17. 08. 2025. u 20:22
PITANjE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji iz Palate Srbija posle četiri dana uzastopnog blokaderskog divljanja i napada na objekte, policiju i građane. Poručio je da je pitanje dana kada će blokaderi da otvoreno ubijaju na ulici, jer im je samo to preostalo. Rekao je da će se u narednim danima činiti da se država povukla, a onda će pokazati svu svoju odlučnost i iskoristiti sva sredstva na raspolaganju da se vrati poredak i mir u zemlju. Sa narodom i građanima zajedno, pobedićemo ovo zlo, poručio je Vučić.
17. 08. 2025. u 12:14 >> 12:44
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
"PROMENIO JE LIČNI OPIS": Željkov sin tvrdio da mu je otac živ
MNOGE je iznenadila izjava najstarijef sina Željka Ražnatovića Arkana, Mihajla da je njegov otac živ.
17. 08. 2025. u 16:16
Komentari (0)