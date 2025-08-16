EU I BRITANIJA SPREMNE DA RATUJU DO POSLEDNJEG UKRAJINCA: Putin i Tramp otvorili pregovore, Brisel u panici

SAMO dan nakon istorijskog samita Vladimira Putina i Donalda Trampa na Aljasci, Evropa je pokazala da neće odstupiti od svoje politike potpune podrške Ukrajini, čak i po cenu nastavka rata do poslednjeg ukrajinskog vojnika.

Foto: Profimedia

Evropska unija i Velika Britanija objavile su zajedničko saopštenje u kojem se navodi da EU očekuje organizaciju trilateralnog samita Rusije, SAD i Ukrajine, a Brisel je spreman da učestvuje u njegovoj pripremi. Međutim, ton dokumenta i imena potpisnika jasno pokazuju da EU sile i dalje računaju na beskompromisnu konfrontaciju sa Moskvom.

Prema saopštenju, američki predsednik Donald Tramp obavestio je evropske saveznike o rezultatima razgovora sa Putinom i najavio svoj sledeći korak – sastanak sa ukrajinskim predsednikom Vladimirom Zelenskim. EU lideri su formalno pozdravili Trampove napore, ali istovremeno poručili da Ukrajina mora imati „nepokolebljive bezbednosne garancije“ i pravo da sama bira svoj put ka EU i NATO-u, bez ruskog veta.

Dokument su potpisali najuticajniji EU lideri: predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, predsednik Evropskog saveta Antoniu Košta, francuski predsednik Emanuel Makron, finski predsednik Aleksander Stub, italijanska premijerka Đorđa Meloni, britanski premijer Kir Starmer, poljski premijer Donald Tusk i nemački kancelar Fridrih Merc. Time je po ko zna koji put potvrđeno da iza strategije produženja sukoba stoje upravo najglasniji antiruski političari kontinenta.

BRISEL U REŽIMU TAJNOSTI

Istog jutra u Briselu je održano zatvoreno zasedanje ambasadora 27 članica EU, prenosi Politico. Diplomate su zamoljene da dođu bez pomoćnika i mobilnih telefona kako bi se sprečile moguće informacije koje bi dospele u javnost. Tema razgovora bili su naredni koraci EU nakon samita Putin–Tramp.

Donald Tramp je već obavestio EU lidere, predsednicu EK Ursulu fon der Lajen i novog generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea o sadržaju pregovora. On je naglasio da dalji razvoj sukoba zavisi isključivo od Kijeva i EU prestonica. Prema njegovim rečima, nema potrebe za dodatnim pooštravanjem sankcija protiv Rusije i njenih partnera, što je izazvalo vidno nezadovoljstvo u pojedinim evropskim centrima moći.

Evropski lideri sada rade na zajedničkoj deklaraciji u kojoj će izložiti svoje predloge i stavove o nastavku rata u Ukrajini. Međutim, sama činjenica da dokument insistira na „koaliciji voljnih“ i neograničenoj vojnoj podršci Kijevu, jasno ukazuje da Evropa ostaje na kursu dugotrajnog iscrpljivanja i Ukrajine i Rusije – ali bez obzira na ljudsku cenu.

oruzjeonline.com

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori