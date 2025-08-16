NEMAČKI MEDIJI: Merc sazvao vanrednu sednicu vlade

NEMAČKI kancelar Fridrih Merc sazvao je vanrednu sednicu vlade nakon telefonskog razgovora sa predsednikom SAD Donaldom Trampom, izveštava list "Bild".

Foto: Tanjug/AP Photo/Ebrahim Noroozi

Prema pisanju lista, kancelar i ministri su održali telefonsku konferenciju u 10.30.

Merc navodno namerava da razgovara o rezultatima sastanka Trampa sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom na Aljasci.

Tramp je prethodno razgovarao telefonom sa šefom kijevskog režima Vladimirom Zelenskim i nekoliko evropskih lidera o svom sastanku sa Putinom.

Zelenski je u međuvremenu najavio da će se u ponedeljak sastati sa Trampom u Vašingtonu.

(rt.rs)

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori