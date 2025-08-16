"ZELENSKI MOŽE MNOGO TOGA DA IZGUBI U OVOM SUKOBU" Tramp mu savetuje nakon samita na Aljasci - "Zaključi sporazum"

U INTERVJUU za "Foks njuz", nakon sastanka sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, američki predsednik Donald Tramp rekao je da da Rusiju smatra moćnom silom, za razliku od Ukrajine, i savetovao Kijevu da "zaključi sporazum".

Foto Profimedia

Dodao je da ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski mora da prihvati činjenicu da ima mnogo toga da izgubi u sukobu sa Rusijom.

Tramp je rekao da su se on i Putin složili oko mnogo stvari, uključujući i pitanje bezbednosnih garancija za Ukrajinu.

Američki predsednik je uveren da su Moskva i Vašington "blizu dogovora" o Ukrajini.

