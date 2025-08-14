TRAMP I PUTIN OČI U OČI: Ovo je strateška baza Elmendorf–Ričardson gde će dva predsednika susresti

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp sutra se sastaje sa ruskim liderom Vladimirom Putinom u Zajedničkoj bazi Elmendorf–Ričardson u Ankoridžu na Aljasci.

Da li je u pitanju dobro promišljen politički potez ili istorijska ironija, predsednici SAD i Rusije sastaju se u ovom veoma delikatnom geopolitičkom trenutku na teritoriji koja je nekada bila deo carske Rusije, ali je prodata SAD za 7,2 miliona dolara Americi – u današnjem novcu nekih 130 miliona dolara.

Kao da to nije dovoljno, za mesto susreta odabrana je baza Elmendorf–Ričardson koja je, kao jedna od najisturenijih tačaka prema SSSR tokom Hladnog rata, igrala ključnu ulogu u nadzoru i onoga što američka administracija naziva "odvraćanjem" Sovjetskog Saveza. Baza i danas zadržava značajno mesto u američkoj vojnoj strategiji.

Zajednička baza Elmendorf–Ričardson u današnjem obliku nastala je 2010. spajanjem vazduhoplovne baze Elmendorf i baze kopnene vojske Fort Ričardson. Odluka o spajanju doneta je u okviru preporuka iz 2005. godine od strane Komisije za zatvaranje i premeštanje baza (BRAC).

STRATEŠKA ULOGA U HLADNOM RATU

Tokom većeg dela Hladnog rata, Vazduhoplovna baza Elmendorf i Fort Ričardson bili su od strateškog značaja za praćenje sovjetskih aktivnosti. U bazi su bili stacionirani brojni tipovi aviona, dok se iz nje upravljalo mrežom radarskih stanica ranog upozorenja, čiji je zadatak bio detekcija vojnih aktivnosti i eventualnih nuklearnih lansiranja sa teritorije Sovjetskog Saveza. Upravo u tom periodu baza je dobila svoj moto: Vazduhoplovna zaštita Severne Amerike (Top Cover for North America).

Iako je veći deo tadašnjeg vojnog arsenala danas povučen iz upotrebe, baza i dalje ima operativne kapacitete, uključujući i eskadrile sa lovcem F-22 Raptor. Avioni iz baze i danas povremeno presreću ruske letelice koje se približavaju američkom vazdušnom prostoru.

TRAMP I PUTIN MEĐU REPTORIMA I AWACS AVIONIMA

Danas je Zajednička baza Elmendorf–Ričardson jedna od 12 združenih baza u Sjedinjenim Državama koje koriste i vazduhoplovstvo (USAF) i kopnenu vojsku (US Army), i pod direktnom komandom je Pacifičkih vazduhoplovnih snaga.

Njena deklarisana misija je podrška i odbrana američkih interesa u Azijsko-pacifičkom regionu i širom sveta, obezbeđujući jedinice spremne za globalno razmeštanje vazduhoplovnih kapaciteta, kao i podršku za potrebe Komande za indo-pacifičku oblast Sjedinjenih Država (USINDOPACOM).

U bazi se nalaze sedišta Komande Aljaske (ALCOM), Aljaskog regiona NORAD (ANR), Združene radne grupe–Aljaska (JTF-AK), 11. vazdušno-desantne divizije (11th Airborne division), 673., 3. i 176. vinga USAF, kao i potčinjenih jedinica. U eskadrilama 3. vinga raspoređeni su avioni za rano upozoravanje i komandovanje (AWACS E-3 Sentry), transporteri C-17 Globemaster 3, kao i F-22 Raptor u ulozi lovca.

TRI NESREĆE

Zajednička baza Elmendorf–Ričardson dospela je na naslovne strane i zbog nekoliko teških nesreća. U septembru 1995. godine, Boeing E-3B Sentry AWACS srušio se ubrzo nakon poletanja, prethodno sudarivši se sa jatom kanadskih gusaka. Poginulo je svih 24 članova posade, a nesreća je dovela do uvođenja strožih mera za kontrolu ptica oko vojne piste.

U julu 2010. godine, transportni avion Boing C-17 Globemaster 3 srušio se tokom priprema za aeromiting, pri čemu su poginula sva četiri člana posade. Istraga je pokazala da je uzrok bila greška pilota, koji je ignorisao upozorenje o zastoju motora tokom oštrih manevara na maloj visini.

Novembra iste godine, F-22 Raptor iz 525. lovačke eskadrile nestao je tokom trenažnog leta. Avion je pronađen u blizini grada Kantvel, a pilot kapetan Džefri Hejni poginuo je u nesreći. Istraga je ukazala na kvar u sistemu dovoda vazduha i kiseonika, dok je kasnija analiza Ministarstva odbrane osporila deo zaključaka o pilotovoj odgovornosti.

ZAŠTO BAŠ OVA LOKACIJA?

Prema ocenama analitičara, vojna baza kao mesto sastanka pruža visok nivo bezbednosti i udaljava susret od potencijalnih protesta. Benjamin Džensen, viši saradnik za odbranu i bezbednost pri Centru za strateške i međunarodne studije u Vašingtonu, smatra da izbor Zajedničke baze Elmendorf–Ričardson Trampu omogućava da pokaže američku vojnu snagu, a istovremeno izoluje susret od eventualnih javnih pritisaka, prenosi Air Force Times.

-To mu daje priliku da izgradi odnose sa Putinom, dok istovremeno šalje signal vojne moći kako bi pokušao da dobije pregovaračku prednost i obezbedi mogućnost za drugi sastanak, ocenio je Džensen.

Ovaj susret dolazi u trenutku kada Tramp pokušava da ostvari obećanje iz kampanje 2024. godine da će brzo okončati rat u Ukrajini.

Zvaničnici iz Ukrajine i Evrope izražavaju zabrinutost što će sastanak biti „jedan na jedan“, bez njihovog direktnog učešća, što bi moglo dovesti do ishoda povoljnog po ruske interese. Tramp je najavio da bi svaki veći dogovor mogao uključivati razmenu teritorija, a kao opcije pominje ili direktan sastanak Zelenskog i Putina, ili novi trojni sastanak.

-Pre svega, Putin će imati sastanak na američkom tlu, što smatram njegovom ličnom pobedom, rekao je Zelenski novinarima, dodajući da će taj sastanak izvući ruskog predsednika iz izolacije i odložiti moguće američke sankcije protiv Moskve, preneo je Telegraf.

RUSKA PRETHODNICA VEĆ SLETELA

Avion ruske vlade sleteo je na Aljasku uoči sutrašnjeg sastanka predsednika SAD i Rusije, Donalda Trampa i Vladimira Putina. U njemu se nije nalazio predsednik Rusije, u pitanju je bila samo "prethodnica".

