RUBIO O SAMITU PUTIN-TRAMP: Sigurnosne garancije i teritorijalni sporovi deo pregovora SAD-Rusije o Ukrajini
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump sutra će započeti pregovore sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom nadajući se postizanju obustave sukoba u Ukrajini, ali će za sveobuhvatno rešenje konflikta biti potrebno više vremena, izjavio je državni sekretar SAD Mark Rubio.
Dodao je da sigurnosne garancije za Ukrajinu moraju biti deo pregovora sa Rusijom, kao i da se nada brzom napretku u cilju okončanja rata.
Dan pred samit Trampa i Putina na Aljasci, Rubio je istakao da će, da bi se postigao mir, morati da se razgovara o sigurnosnim garancijama, navodi danas "Gardijan".
-Takođe, moraće da se razgovara o teritorijalnim sporovima i zahtevima, kao i o tome za šta se zapravo bore. Sve ove stvari biće deo sveobuhvatnog rešenja. Mislim da je predsednikova nada da se postigne privremena obustava borbi kako bi ti razgovori mogli da se održe, istakao je Rubio, a prenosi Rojters.
On je naveo da će se mogućnosti u vezi s primirjem "videti sutra".
Samit predsednika SAD Donalda Trampa i predsednika Rusije Vladimira Putina biće održan sutra u Enkoridžu na Aljasci sa početkom u 11.30 po lokalnom vremenu, odnosno u 21.30 sati po srednjoevropskom vremenu.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori
Preporučujemo
TRAMP I PUTIN SUTRA NA ALjASCI: Ovo su glavne teme, jedna je poznata
14. 08. 2025. u 16:19
PRVA DUGOROČNA PROGNOZA STRUČNjAKA: Evo kada će pasti sneg u Srbiji i kakva zima čeka Evropu
PREMA prvim prognozama evropskih stručnjaka sa sajta Severe Weather Europe, zimu 2025/2026 obeležiće uticaj slabe faze La Ninje i verovatno slabiji polarni vrtlog. Ovo znači dinamičnije kretanje atmosferskog pritiska, što može omogućiti hladnije dane u Evropi, ali i u SAD i Kanadi.
13. 08. 2025. u 09:59
TRAMP U OGROMNOM PROBLEMU: Veliki peh pred sastanak sa Putinom na Aljasci
PREDSTOJEĆI sastanak između predsednika SAD Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina u petak na Aljasci dolazi u vreme kada u američkoj administraciji gotovo da nema iskusnih stručnjaka za Rusiju, piše Fajnenšel tajms.
13. 08. 2025. u 11:24
SRBIN ČUVAO KLINTONA: Bivši predsednik ostao zatečen - posle svađe saznao Ajkulino poreklo: "Osećao sam da mi ne može ništa" (FOTO)
ČOVEK koji je čuvao Madonu, princa Harija, Bijonse i Naomi Kembel potiče iz stare beogradske porodice.
14. 08. 2025. u 07:43
Komentari (0)