RUBIO O SAMITU PUTIN-TRAMP: Sigurnosne garancije i teritorijalni sporovi deo pregovora SAD-Rusije o Ukrajini

Predrag Stojković

14. 08. 2025. u 17:45

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump sutra će započeti pregovore sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom nadajući se postizanju obustave sukoba u Ukrajini, ali će za sveobuhvatno rešenje konflikta biti potrebno više vremena, izjavio je državni sekretar SAD Mark Rubio.

Foto: Tanjug

Dodao je da sigurnosne garancije za Ukrajinu moraju biti deo pregovora sa Rusijom, kao i da se nada brzom napretku u cilju okončanja rata.

Dan pred samit Trampa i Putina na Aljasci, Rubio je istakao da će, da bi se postigao mir, morati da se razgovara o sigurnosnim garancijama, navodi danas "Gardijan".

-Takođe, moraće da se razgovara o teritorijalnim sporovima i zahtevima, kao i o tome za šta se zapravo bore. Sve ove stvari biće deo sveobuhvatnog rešenja. Mislim da je predsednikova nada da se postigne privremena obustava borbi kako bi ti razgovori mogli da se održe, istakao je Rubio, a prenosi Rojters.

On je naveo da će se mogućnosti u vezi s primirjem "videti sutra".

Samit predsednika SAD Donalda Trampa i predsednika Rusije Vladimira Putina biće održan sutra u Enkoridžu na Aljasci sa početkom u 11.30 po lokalnom vremenu, odnosno u 21.30 sati po srednjoevropskom vremenu.

(Tanjug)

