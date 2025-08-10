PRVO OGLAŠAVANJE ŠEFA NATO-A: Mark Rute o susretu Putina i Trampa na Aljasci

GENERALNI sekretar NATO-a Mark Rute izjavio je da će samit u petak između predsednika SAD Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina na Aljasci biti važan test za okončanje rata u Ukrajini.

Foto: Profimedia

- Sledeći petak biće važan jer će biti reč o tome da se testira Putin – koliko je ozbiljan u nameri da ovom užasnom ratu dođe kraj - rekao je Rute za ABC News u emisiji „This Week“, u razgovoru sa voditeljem Džonatanom Karlom.

- Biće, naravno, reči o bezbednosnim garancijama, ali i o apsolutnoj potrebi da se prizna da Ukrajina sama odlučuje o svojoj budućnosti, da mora biti suverena država koja određuje svoju geopolitičku budućnost - dodao je Rute.

Prema njegovim rečima, on veruje da predsednik Tramp takođe podržava ove uslove.

- Predsednik želi da ovo okonča. Želi da zaustavi strašan gubitak života - rekao je generalni sekretar NATO-a.

Rute je priznao i činjenicu da je Rusija pod kontrolom dela ukrajinske teritorije koju je držala pre rata.

- Pitanje će biti kako nastaviti nakon prekida vatre, uključujući i to šta će to značiti u smislu bezbednosnih garancija za Ukrajinu - zaključio je Rute.