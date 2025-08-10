PRVO OGLAŠAVANJE ŠEFA NATO-A: Mark Rute o susretu Putina i Trampa na Aljasci
GENERALNI sekretar NATO-a Mark Rute izjavio je da će samit u petak između predsednika SAD Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina na Aljasci biti važan test za okončanje rata u Ukrajini.
- Sledeći petak biće važan jer će biti reč o tome da se testira Putin – koliko je ozbiljan u nameri da ovom užasnom ratu dođe kraj - rekao je Rute za ABC News u emisiji „This Week“, u razgovoru sa voditeljem Džonatanom Karlom.
- Biće, naravno, reči o bezbednosnim garancijama, ali i o apsolutnoj potrebi da se prizna da Ukrajina sama odlučuje o svojoj budućnosti, da mora biti suverena država koja određuje svoju geopolitičku budućnost - dodao je Rute.
Prema njegovim rečima, on veruje da predsednik Tramp takođe podržava ove uslove.
- Predsednik želi da ovo okonča. Želi da zaustavi strašan gubitak života - rekao je generalni sekretar NATO-a.
Rute je priznao i činjenicu da je Rusija pod kontrolom dela ukrajinske teritorije koju je držala pre rata.
- Pitanje će biti kako nastaviti nakon prekida vatre, uključujući i to šta će to značiti u smislu bezbednosnih garancija za Ukrajinu - zaključio je Rute.
TRAMP PRAVI „ZASEDU“ PUTINU NA ALjASCI: Planira punu demonstraciju vojne sile za Ruse - manevre za dominaciju Arktikom
NA više lokacija širom Aljaske u punom jeku je zajednička vojna vežba kombinovanih snaga "Arktička ivica 2025".
10. 08. 2025. u 16:18
EVO KO JE TROSTRUKI UBICA IZ GNjILANA: Bio u društvu sa Kurtijem, Osmanijevom i Haradinajem
TRI osobe su ubijene, a nekoliko je ranjeno u pucnjavi koja se dogodila danas u Gnjilanu, dok je osumnjičeni napadač u bekstvu, prenela je Koha. Bolnica u Gnjilanu saopštila je da je na licu mesta konstatovana jedna smrt, a da su dve osobe prebačene u Urgentni centar bez znakova života.
10. 08. 2025. u 18:11
"Lekari su Saši Popoviću dali morfijum i tako je umro - nije osetio ništa, zaspao je! Sada me doziva po kući"
"ČESTO ga sanjam, nije bilo tog sna gde je on izgledao kao u ovo poslednje vreme kada je bio bolestan, uvek ga sanjam iz vremena kada smo nas dvoje počeli da se zabavljamo i kad smo se venčali. Tada je imao onu kosicu malo dužu i okrugle malo veće naočare i sanjam ga kako je raspoložen, nasmejan, vedar i trči-juri na sve strane."
09. 08. 2025. u 12:05
Komentari (0)