SMOTRIČ BESAN: Izgubio sam poverenje da Netanjahu želi da povede IDF ka pobedi

IZRAELSKI ministar finansija Bezalel Smotrič večeras je izjavio da je posle sastanka izraelskog bezbednosnog kabineta izgubio poverenje da premijer Izraela Benjamin Netanjahu želi da povede izraelsku vojsku (IDF) ka pobedi.

Foto printskrin youtube/daily mail

Smotrič je pozvao Netanjahua da ponovo sazove sastanak bezbednosnog kabineta i objavi da više neće biti pauza u ratu, niti delimičnih sporazuma, prenosi Džeruzalem post.

-Ovog puta idemo ka jasnom, odlučnom potezu za konačan ishod i pobedu koji se završava potpunom predajom Hamasa i povratkom svih talaca odjednom, ili porazom i potpunim uništenjem Hamasa. Aneksija velikih delova Pojasa Gaze i otvaranje njegovih kapija za dobrovoljnu emigraciju, poručio je Smotrič, tvrdeći da je to jedini način da Izrael u potpunosti pobedi u ratu.

Smotrič je ocenio da su izraelski premijer i njegov kabinet podlegli slabostima, pustili da emocije nadvladaju razum i ponovo izabrali isto: da pokrenu vojni potez čiji cilj nije konačan ishod, već samo vršenje pritiska na Hamas za postizanje delimičnog sporazuma o taocima.

-Jasno su stavili do znanja da ćemo, ako Hamas pristane na dogovor, ponovo stati, ponovo se povući i omogućiti mu da se oporavi i naoruža, poručio je Smotrič.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori