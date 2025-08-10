SMOTRIČ BESAN: Izgubio sam poverenje da Netanjahu želi da povede IDF ka pobedi
IZRAELSKI ministar finansija Bezalel Smotrič večeras je izjavio da je posle sastanka izraelskog bezbednosnog kabineta izgubio poverenje da premijer Izraela Benjamin Netanjahu želi da povede izraelsku vojsku (IDF) ka pobedi.
Smotrič je pozvao Netanjahua da ponovo sazove sastanak bezbednosnog kabineta i objavi da više neće biti pauza u ratu, niti delimičnih sporazuma, prenosi Džeruzalem post.
-Ovog puta idemo ka jasnom, odlučnom potezu za konačan ishod i pobedu koji se završava potpunom predajom Hamasa i povratkom svih talaca odjednom, ili porazom i potpunim uništenjem Hamasa. Aneksija velikih delova Pojasa Gaze i otvaranje njegovih kapija za dobrovoljnu emigraciju, poručio je Smotrič, tvrdeći da je to jedini način da Izrael u potpunosti pobedi u ratu.
Smotrič je ocenio da su izraelski premijer i njegov kabinet podlegli slabostima, pustili da emocije nadvladaju razum i ponovo izabrali isto: da pokrenu vojni potez čiji cilj nije konačan ishod, već samo vršenje pritiska na Hamas za postizanje delimičnog sporazuma o taocima.
-Jasno su stavili do znanja da ćemo, ako Hamas pristane na dogovor, ponovo stati, ponovo se povući i omogućiti mu da se oporavi i naoruža, poručio je Smotrič.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori
Preporučujemo
VRHOVNI SUD ZAMRZNUO ODLUKU: Izraelska vlada jednoglasno smenila državnu tužiteljku
04. 08. 2025. u 21:00
JEDNA OD NAJBLIŽIH TRAMPOVIH SARADNICA ŠOKIRALA: Vanzemaljci postoje, podelićemo istinu sa narodom
DIREKTORKA nacionalne obaveštajne službe (DNI) Tulsi Gabard rekla je da veruje u postojanje vanzemaljaca, ali je istakla da mora da bude "oprezna" u vezi s onim što iznosi u javnost, budući da ima pristup velikom broju poverljivih informacija.
06. 08. 2025. u 17:35
EKSKLUZIVNI SNIMCI HAPŠENjA ŠIPTARSKOG TERORISTE: Ovako je pao bivši pripadnik OVK u Svilajncu, evo za šta se sumnjiči (VIDEO)
ŠIPTARSKI terorista i bivši istaknuti pripadnik terorističke OVK Halili Lulzin, uhapšen je danas u Svilajncu, u zajedničkoj akciji Bezbednosno-informativne agencije, Službe za otkrivanje ratnih zločina UKP MUP-a Republike Srbije, a u saradnji sa Tužilaštvom za ratne zločine.
22. 07. 2025. u 20:54
IMAO 609 KG, DANAS 68: Neverovatno KAKO sad izgleda nekad najteži tinejdžer sveta i drugi najteži čovek u istoriji (FOTO)
PRE više od deset godina, ime Kalid Bin Mohsen Šari iz Saudijske Arabije obišlo je svet kada je postao poznat kao najdeblji tinejdžer na planeti, a ujedno i drugi najteži čovek svih vremena.
09. 08. 2025. u 12:33
Komentari (0)