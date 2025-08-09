KARTA SVETA SE NEPOVRATNO MENJA Rađa se nova država: Ova teritorija nudi Americi pravo bogatstvo za nezavisnost

SOMALILAND, koji je 1991. proglasio nezavisnost od Somalije, spreman je da ponudi Sjedinjenim Američkim Državama vojnu bazu na ulazu u Crveno more, kao i saradnju u oblasti ključnih mineralnih resursa, kako bi dobio međunarodno priznanje kao suverena država.

Iako SAD i dalje priznaju pravo Somalije na ovu teritoriju, predsednik Somalilenda Abdirahman Mohamed Abdulahi lobira u Vašingtonu za podršku, pokušavajući da privuče pažnju administracije Donalda Trampa u trenutku kada se SAD nadmeću s Kinom za strateške resurse u Africi.

Abdulahi, koji je na vlast došao 2024. godine, izjavio je da su pregovori s američkom ambasadom u Somaliji i Ministarstvom odbrane usmereni na postizanje novog partnerstva u oblasti ekonomije, bezbednosti i borbe protiv terorizma.

- Razgovarali smo o načinima saradnje u bezbednosti, trgovini i jačanju regionalne stabilnosti -rekao je Abdulahi u intervjuu, naglašavajući da je američki ambasador u Somaliji više puta posećivao Somaliland poslednjih meseci, dok su visoki zvaničnici američkog odbrambenog sektora boravili u regionu u decembru.

ZAŠTO JE SOMALILAND VAŽAN ZA VAŠINGTON?

Somaliland od proglašenja nezavisnosti nije dobio međunarodno priznanje, dok se Somalija već tri decenije suočava s građanskim ratom i islamskim ekstremizmom. U tom kontekstu, Somaliland je ostao stabilan i miran.

Priznavanje strateški pozicioniranog Somalilenda ojačalo bi američko prisustvo u regionu, posebno zbog situacije u Crvenom moru, gde Huti napadaju brodove povezane s Izraelom, SAD i drugim državama koje podržavaju rat u Gazi. UAE, blizak saveznik SAD-a, već upravlja lukom u Berberi i kontroliše vojnu pistu u tom području.

SAD, međutim, mora uzeti u obzir posledice eventualnog priznanja po saradnju sa Somalijom, gde ima ključnu ulogu u borbi protiv Islamske države i Al Kaide. Zamenik komandanta Afričke komande američke vojske John Brennan naglasio je da je „borba protiv terorizma naš prioritet, posebno u istočnoj Africi“.

- Tamo je najveći broj naših ljudi. To je naša najveća investicija - istakao je Brennan.

VAŠINGTON NE MENjA POLITIKU, ALI PREGOVORI TRAJU

Iako su američki ambasador Richard Riley i drugi zvaničnici razgovarali s Abdulahijem o zajedničkim interesima, Stejt department je poručio da ne vodi pregovore o priznanju Somalilenda.

-Zvanična politika SAD-a ostaje ista – priznanje jedinstvene Somalije, uključujući teritoriju Somalilenda, navodi se u saopštenju. Somalijski ministar spoljnih poslova Ali Mohamed Omar ponovio je da međunarodni standardi podržavaju suverenitet i teritorijalni integritet Somalije.

PONUDA SAD-U: VOJNA BAZA I LITIJUM

Abdulahi je izjavio da priznanje ostaje cilj, ali da je prioritet jačanje saradnje u oblasti bezbednosti, trgovine, borbe protiv terorizma, piraterije i ilegalnih migracija.

-Ako su SAD zainteresovane za bazu u Somalilendu – dobrodošle su, rekao je predsednik, dodajući da je spreman da ponudi i eksploataciju ključnih minerala, poput litijuma.

Iako trenutno ne proizvodi litijum, Somaliland je već izdao dozvolu saudijskoj kompaniji Kilomass Co. za istraživanje nalazišta. Region poseduje i rezerve kalaja, zlata, gipsa, cementnog materijala i dragog kamenja, navodi izveštaj African Mining iz 2023. godine.

Abdulahi je naglasio da nova ekonomska i bezbednosna saradnja sa SAD-om nije uslovljena formalnim priznanjem. Na pitanje o mogućoj američkoj vojnoj bazi rekao je: „Još pregovaramo i nadamo se konkretnim rezultatima.“

NAPETOSTI SA MOGADIŠOM

Komentarišući odnose sa Somalijom, Abdullahi je kritikovao pokušaje Mogadiša da formira paralelnu administraciju na teritoriji Somalilenda.

- Somalija ne može da vodi dijalog sa nama dok pokušava da odvaja naše teritorije. Mi smo miroljubiva nacija, ali ćemo braniti svoju zemlju i svoj narod - zaključio je Abdullahi.

