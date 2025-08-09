PAKAO SE SPUŠTA NA AMERIKU: Brojna područja SAD pod upozorenjem na ekstremne vrućine

OČEKUJE se da će se ovog vikenda brojna područja SAD naći na udaru toplotnog talasa opasnog po zdravlje ljudi zbog čega je 35 miliona Amerikanaca u stanju pripravnosti i pod upozorenjem na ektremne vrućine, preneli su danas američki mediji.

Foto: Shutterstock

Upozorenja na ekstremne vrućine i dalje su na snazi u gradu Finiksu u Arizoni, Palm Springsu u Kaliforniji i u nižim predelima Nacionalnog parka Veliki kanjon, prenosi ABC.

Temperature u ovim delovima SAD biće preko 37 stepeni Celzijusa, a na nekim mestima najavljene su i temperature do 45 stepeni Celzijusa.

Danas su bila na snazi upozorenja na ekstremnu toplotu i za druga područja jugozapada SAD, dok je šire upozorenje na vrućinu izdato širom oblasti Velikih Ravnica, prostranog ravničarskog područja u centralnom delu Severne Amerike.

(Tanjug)

