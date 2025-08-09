PAKAO SE SPUŠTA NA AMERIKU: Brojna područja SAD pod upozorenjem na ekstremne vrućine
OČEKUJE se da će se ovog vikenda brojna područja SAD naći na udaru toplotnog talasa opasnog po zdravlje ljudi zbog čega je 35 miliona Amerikanaca u stanju pripravnosti i pod upozorenjem na ektremne vrućine, preneli su danas američki mediji.
Upozorenja na ekstremne vrućine i dalje su na snazi u gradu Finiksu u Arizoni, Palm Springsu u Kaliforniji i u nižim predelima Nacionalnog parka Veliki kanjon, prenosi ABC.
Temperature u ovim delovima SAD biće preko 37 stepeni Celzijusa, a na nekim mestima najavljene su i temperature do 45 stepeni Celzijusa.
Danas su bila na snazi upozorenja na ekstremnu toplotu i za druga područja jugozapada SAD, dok je šire upozorenje na vrućinu izdato širom oblasti Velikih Ravnica, prostranog ravničarskog područja u centralnom delu Severne Amerike.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori
Preporučujemo
BIVŠI ANALITIČAR CIA: Mnogo toga u svetu zavisi od sastanka Putina i Trampa
09. 08. 2025. u 17:24
JEDNA OD NAJBLIŽIH TRAMPOVIH SARADNICA ŠOKIRALA: Vanzemaljci postoje, podelićemo istinu sa narodom
DIREKTORKA nacionalne obaveštajne službe (DNI) Tulsi Gabard rekla je da veruje u postojanje vanzemaljaca, ali je istakla da mora da bude "oprezna" u vezi s onim što iznosi u javnost, budući da ima pristup velikom broju poverljivih informacija.
06. 08. 2025. u 17:35
EKSKLUZIVNI SNIMCI HAPŠENjA ŠIPTARSKOG TERORISTE: Ovako je pao bivši pripadnik OVK u Svilajncu, evo za šta se sumnjiči (VIDEO)
ŠIPTARSKI terorista i bivši istaknuti pripadnik terorističke OVK Halili Lulzin, uhapšen je danas u Svilajncu, u zajedničkoj akciji Bezbednosno-informativne agencije, Službe za otkrivanje ratnih zločina UKP MUP-a Republike Srbije, a u saradnji sa Tužilaštvom za ratne zločine.
22. 07. 2025. u 20:54
IMAO 609 KG, DANAS 68: Neverovatno KAKO sad izgleda nekad najteži tinejdžer sveta i drugi najteži čovek u istoriji (FOTO)
PRE više od deset godina, ime Kalid Bin Mohsen Šari iz Saudijske Arabije obišlo je svet kada je postao poznat kao najdeblji tinejdžer na planeti, a ujedno i drugi najteži čovek svih vremena.
09. 08. 2025. u 12:33
Komentari (0)