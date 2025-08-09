PAD ŽIČARE: Raste broj povređenih (VIDEO)
BROJ povređenih u padu žičare u ruskom gradu Naljčik, glavnom gradu autonomne republike Kabardino-Balkarije, porastao je sa šest na osam, od kojih je četvoro hospitalizovano a jedan od povređenih se nalazi na lečenju na intenzivnoj nezi.
Dvoje povređenih sa srednje teškim povredama trenutno je na dodatnim ispitivanjima, dok su još dvoje nakon pregleda otpušteni kući, navodi se u saopštenju lokalnih vlasti, prenose RIA Novosti.
Ruski Istražni komitet je pokrenuo postupak u vezi sa nesrećom po optužbi za pružanje nesigurnih usluga, koje su dovele do ozbiljnih povreda, a zakon predviđa kaznu do šest godina zatvora.
Ranije danas, pomoćnik ruskog ministra zdravlja Aleksej Kuznjecov, saopštio je da je prema prelimnarnim podacima bilo povređeno šest osoba, od kojih je petoro bilo primljeno u bolnicu sa srednjim i lakšim telesnim povredama.
Takođe, nakon prebacivanja povređenih u bolnicu, završena je i akcija spasavanja zaglavljenih lica na žičari, naveli su nadležni, dodajući da je u trenutku nesreće na žičari bila 21 osoba
(Tanjug)
