KINA ŠALJE NAJOPASNIJU NUKLEARNU PODMORNICU U PATROLU: Posada na plovilu TIP 094 spremna da lansira nuklearke „bez oklevanja“ (VIDEO)

U POTEZU koji jasno pokazuje koliko je Peking ozbiljan u nameri da proširi svoj strateški nuklearni uticaj, kineski državni mediji objavili su retki snimak podmornice klase Tip 094, kako kreće na dugoročnu borbenu patrolu.

Foto: Profimedia/Ilustracija

Iz podmornice je emitovana izjava jednog od članova posade, koji je bez ustručavanja poručio da je spreman da lansira nuklearne rakete „bez oklevanja“ ako dobije naređenje.

Ovo je prvi put da su kineski mediji javno priznali aktivnu operativnu upotrebu ove klase podmornica.

NUKLEARNA SENKA KREĆE SA HAINANA

Podmornica je isplovila iz nuklearne baze Longpo na ostrvu Hainan, jedne od najčuvanijih i podzemno utvrđenih mornaričkih baza u Kini. Isti region je nedavno dodatno osiguran i raspoređivanjem eskadrile aviona pete generacije J-20, što ukazuje na širu strategiju vojne sinergije i zaštite nuklearnih sredstava.

Foto: EPA

TIP 094: NUKLEARNI SKOK U KINESKOJ POMORSKOJ MOĆI

Iako Kina još uvek ima relativno mali broj balističkih nuklearnih podmornica (procene govore o četiri aktivna plovila klase Tip 094), njihova uloga u kineskoj doktrini minimalnog odvraćanja dobija sve veći značaj. Tip 094 predstavlja kvantni skok u kineskim podmorničkim sposobnostima, koji je u velikoj meri prebacio tehnološki jaz koji je ranije postojao u odnosu na američku i rusku flotu.

Na dan mornarice 23. aprila, zvanično su otkriveni i novi tehnički detalji:

*maksimalna brzina pod vodom iznosi 30 čvorova

*operativna dubina dostiže 400 metara

*integracija novih JL-3 balističkih raketa omogućava nošenje do 12 projektila po podmornici

To značajno premašuje ranije pretpostavljene performanse, koje su podrazumevale 20 čvorova brzine i 300 metara dubine.

JL-3: NUKLEARNE RAKETE

Najnoviji JL-3 balistički projektili dometa preko 10.000 km omogućavaju kineskim podmornicama da gađaju ciljeve širom planete, bez potrebe da se približavaju neprijateljskim obalama. Iako nije poznato koliko brodova trenutno poseduje JL-3, njihovo prisustvo značajno povećava nivo odvraćanja i strateške fleksibilnosti.

NOVA GENERACIJA VEĆ NA VIDIKU

Kina ne planira da se zaustavi na Tip 094. U narednim godinama očekuje se uvođenje nove klase nuklearnih podmornica, koje će doneti:

*viši stepen automatizacije

*veću vatrenu moć

*i revolucionarne tehnologije utišavanja rada

Cilj je da Peking ne samo sustigne već i prestigne konkurente poput SAD i Rusije u domeni podmorničkog nuklearnog odvraćanja.

PORUKA SVETU: KINA JE SPREMNA

Otvorena izjava člana posade o spremnosti da lansira nuklearne rakete i javno prikazivanje ovako osetljive vojne platforme šalju jasnu poruku — Kina ulazi u novu fazu vojne transparentnosti i odlučnosti. U vremenu rastućih tenzija sa Zapadom, ova podmornica nije samo sredstvo odvraćanja — ona je ploveća izjava strateške nezavisnosti i snage.

oruzjeonline.com

