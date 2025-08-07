UN: Od 136.000 dece u Gazi uzrasta od šest meseci do pet godina, 12.000 neuhranjeno
KANCELARIJA UN za koordinaciju humanitarnih poslova (OCHA) objavila je da je od 136.000 dece uzrasta od šest meseci do pet godina, koju su u julu pregledale humanitarne organizacije u Pojasu Gaze, 11.877 identifikovano kao akutna neuhranjenost, što je najveća mesečna brojka zabeležena do sada.
U prve dve nedelje jula, pregledano je 56.000 dece, a kod 5.000 je utvrđeno da pate od akutne neuhranjenosti - skoro devet odsto, u poređenju sa šest odsto u istraživanju sprovedenom u junu i 2,4 odsto u istraživanju sprovedenom u februaru tokom drugog primirja između Izraela i Hamasa, preneo je Tajms of Izrael.
UN nije precizirao koje organizacije sprovode skrininge, a broj procenjene dece varira od meseca do meseca. Dijagnoza se postavlja merenjem obima sredine nadlaktice.
(Tanjug)
Preporučujemo
NETANJAHU OBJAVIO ŠOKANTAN PLAN: Zauzećemo čitavu Gazu!
07. 08. 2025. u 18:49
UZNEMIRUJUĆI PODACI: U Gazi zabeležen rekordan broj dece s akutnom neuhranjenošću
07. 08. 2025. u 15:53
PITALI TRAMPA O ANEKSIJI GAZE: Evo šta je odgovorio
06. 08. 2025. u 10:28
JEDNA OD NAJBLIŽIH TRAMPOVIH SARADNICA ŠOKIRALA: Vanzemaljci postoje, podelićemo istinu sa narodom
DIREKTORKA nacionalne obaveštajne službe (DNI) Tulsi Gabard rekla je da veruje u postojanje vanzemaljaca, ali je istakla da mora da bude "oprezna" u vezi s onim što iznosi u javnost, budući da ima pristup velikom broju poverljivih informacija.
06. 08. 2025. u 17:35
EKSKLUZIVNI SNIMCI HAPŠENjA ŠIPTARSKOG TERORISTE: Ovako je pao bivši pripadnik OVK u Svilajncu, evo za šta se sumnjiči (VIDEO)
ŠIPTARSKI terorista i bivši istaknuti pripadnik terorističke OVK Halili Lulzin, uhapšen je danas u Svilajncu, u zajedničkoj akciji Bezbednosno-informativne agencije, Službe za otkrivanje ratnih zločina UKP MUP-a Republike Srbije, a u saradnji sa Tužilaštvom za ratne zločine.
22. 07. 2025. u 20:54
ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: "Nije dovoljno jak!" Mađar okrenuo leđa američkom lideru?
MAĐARSKI premijer Viktor Orban dosad je bio jedan od najvernijih evropskih saveznika Donalda Trampa, posebno kada je reč o ratu u Ukrajini i obećanjima o brzom postizanju mira. Ali tokom vikenda po prvi put javno je kritikovao američkog predsednika, poručivši da Tramp, barem zasad, nije pokazao dovoljno snage da uveri evropske lidere da zaustave rat.
06. 08. 2025. u 16:06
Komentari (0)