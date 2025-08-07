UN: Od 136.000 dece u Gazi uzrasta od šest meseci do pet godina, 12.000 neuhranjeno

KANCELARIJA UN za koordinaciju humanitarnih poslova (OCHA) objavila je da je od 136.000 dece uzrasta od šest meseci do pet godina, koju su u julu pregledale humanitarne organizacije u Pojasu Gaze, 11.877 identifikovano kao akutna neuhranjenost, što je najveća mesečna brojka zabeležena do sada.

Foto AP

U prve dve nedelje jula, pregledano je 56.000 dece, a kod 5.000 je utvrđeno da pate od akutne neuhranjenosti - skoro devet odsto, u poređenju sa šest odsto u istraživanju sprovedenom u junu i 2,4 odsto u istraživanju sprovedenom u februaru tokom drugog primirja između Izraela i Hamasa, preneo je Tajms of Izrael.

UN nije precizirao koje organizacije sprovode skrininge, a broj procenjene dece varira od meseca do meseca. Dijagnoza se postavlja merenjem obima sredine nadlaktice.

(Tanjug)