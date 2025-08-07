Svet

UN: Od 136.000 dece u Gazi uzrasta od šest meseci do pet godina, 12.000 neuhranjeno

Novosti online

07. 08. 2025. u 19:04

KANCELARIJA UN za koordinaciju humanitarnih poslova (OCHA) objavila je da je od 136.000 dece uzrasta od šest meseci do pet godina, koju su u julu pregledale humanitarne organizacije u Pojasu Gaze, 11.877 identifikovano kao akutna neuhranjenost, što je najveća mesečna brojka zabeležena do sada.

Foto AP

U prve dve nedelje jula, pregledano je 56.000 dece, a kod 5.000 je utvrđeno da pate od akutne neuhranjenosti - skoro devet odsto, u poređenju sa šest odsto u istraživanju sprovedenom u junu i 2,4 odsto u istraživanju sprovedenom u februaru tokom drugog primirja između Izraela i Hamasa, preneo je Tajms of Izrael.

UN nije precizirao koje organizacije sprovode skrininge, a broj procenjene dece varira od meseca do meseca. Dijagnoza se postavlja merenjem obima sredine nadlaktice.

(Tanjug)

