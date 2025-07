TRAMP NAJAVIO PRIMIRIJE U GAZI: Od ovog datuma počinje mir

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da postoji vrlo dobra šansa za prekid vatre u Gazi ove ili naredne sedmice.

Foto: Tanjug/AP

Tramp je to rekao nakon sastanka sa premijerom Izraela, sa kojim se sredo dva puta za dva dana kako bi razgovarali o istoj temi, prenosi Rojters.

"Imamo šansu ove ili sledeće nedelje“, rekao je Tramp novinarima.

Ranije je izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio da se ''velike stvari'' dešavaju kada Izrael i Amerika sarađuju, a da Tel Aviv ne odustaje od cilja uništenja Hamasa.

Istakao je da je Izrael posvećen ispunjenju svih ratnih ciljeva u Gazi, uključujući oslobođenje talaca, uništenje vojnih i upravnih kapaciteta Hamasa i osiguranje da Gaza više neće biti pretnja Izraelu, prenosi Tajms of Izrael.

''To znači da nema Hamasa. Ovo se mora razumeti. To zahteva određenu strategiju. To zahteva neke poteze koji su veoma bolni (za Izrael) i neke koji su veoma bolni za Hamas'', rekao je on.

Netanjahu je istakao da Izrael traži primirje pod sopstvenim uslovima, nakon što je prihvatio najnoviji predlog američkog izaslanika stiva Vitkofa.

''Takođe smo spremni da okončamo rat pod uslovima da Hamas više ne može da deluje, da više nema upravljačke ili vojne kapacitete i da Gaza ne može biti pretnja Izraelu'', rekao je Netanjahu.

Dodao je da Hamas mora da položi oružje, a Gaza da bude demilitarizovana.

(Tanjug)