SPEJSIKS LANSIRAO NOVU TURU SATELITA: Poslati u nisku Zemljinu orbitu

SPEJSIKS je danas lansirao dve grupe Starlink satelita u nisku Zemljinu orbitu, objavio je portal Space.com.

Foto: Tviter printskrin/ Fascinating

Dve rakete Falkon 9 koje nose satelite za širokopojasni internet lansirane su danas u 12.26 i 13.13 po lokalnom vremenu sa dve lokacije - prve iz kompleksa SLC-40 u Svemirskom centru Kejp Kanaveral na Floridi, a druge iz kompleksa SLC-4 u Svemirskom centru Vandenberg u Kaliforniji.

Novi sateliti su ušli u nisku Zemljinu orbitu oko devet minuta nakon lansiranja i raspoređeni su oko sat vremena kasnije.

U međuvremenu, prvi prstenovi Falkona 9 su se vratili ka bespilotnim brodovima. Na istočnoj obali, raketa je sletela na brod "A Shortfall of Gravitas" čime je završen peti let "bustera", a u Tihom okeanu, prsten je sleteo na brod "Of Course I Still Love You", završivši svoj osmi let u svemir i nazad.

-Jutros je lansirano 27 satelita Starlink, a kasnije još 26. Lansiranja proširuju satelitsku mrežu kompanije SpejsIks na više od 7.900 aktivnih jedinica, rekao je Džonatan Mekdauel, astronom i astrofizičar u Harvard-Smitsonijan centru za astrofiziku.

(Tanjug)

