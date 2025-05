HARVARD LEGLO AGITATORA: Trampova administacija nastavlja obračun sa najstarijim i najuglednijim univerzitetom u zemlji

NESUGLASICE između Bele kuće i uglednog američkog univerziteta Harvard ne prestaju.

Foto: Unsplash

Predsednik SAD Donald Tramp se u novoj objavi na svojoj društvenoj mreži ponovo obrušio na slavni fakultet, zapretivši da bi svotu od tri milijarde dolara koje ova obrazovna institucija dobija u vidu grantova mogao da "preusmeri" ka računu zanatskih škola u SAD.

- Razmišljam da uzmem tri milijarde dolara grant novca sa veoma antisemitskog Harvarda i dam ga zanatskim školama širom naše zemlje. Kakva bi to bila sjajna investicija bila za SAD i tako potrebna. Još uvek čekamo spiskove stranih studenata sa Harvarda kako bismo posle smešnog trošenja milijardi dolara utvrdili koliko radikalnih ludaka, izazivača nevolja, ne treba pustiti nazad u našu zemlju. Harvard je veoma spor u predstavljanju ovih dokumenata, i verovatno sa dobrim razlogom! Najbolja stvar koju Harvard ima za to je to što su obišli i pronašli apsolutno najboljeg sudiju (za njih!) - Ali ne plašite se, vlada će, na kraju, pobediti - poručio je Tramp.

Lider republikanaca nije otkrio na koji način bi svoju ideju sproveo u delo, ali je njegova objava ponovo uzburkala strasti u akademskim redovima. Istovremeno, američki "Njujork Tajms" objavio je da Trampova administracija namerava da otkaže sve preostale savezne ugovore sa Harvardom, ukupne vrednosti oko 100 miliona dolara. U pismu koje je parafirao komesar Savezne službe za nabavke Džoš Gruenbaum, a u čiji je uvid imao list, traži se da agencije do 6. juna dostave spisak ugovora koji mogu biti raskinuti ili preusmereni.

Pretnja novim ograničenjima najstarijem fakultetu u zemlji dolazi nakon što je Trampova administracija preduzela mere da Harvardu zabrani upis stranih državljana. Okružni sudija je, zatim, privremeno blokirao ovu odluku posle tužbe Harvarda, koje je potez nazvao "neustavnom odmazdom zbog prkošenja političkim zahtevima Trampove administracije".

Kritika iz Kine AMERIČKI univerzitet Harvard upisuje skoro 6.800 stranih studenata koji na prestižni fakultet dolaze iz više od 100 zemalja. Odluku Trampovog tima da zabrani inostranim akademcima da znanje steknu na Harvardu kritikovala je i kineska vlada, koje je ocenila da bi taj potez naškodio međunarodnom ugledu SAD. Dobar deo stranih studenata koji uče na Harvardu su, inače, iz Kine. Lane ih je bilo 1.203.

- Akcija vlade krši Prvi amandman i imaće trenutni i razorni efekat za Harvard i više od 7.000 vlasnika viza - naveo je univerzitet u tužbi.

Prethodno je američka ministarka za unutrašnju bezbednost Kristi Noem poručila da je administracija poništila Harvardov sertifikat za Program studenata i posetilaca razmene kao "rezultat njihovog nepoštovanja zakona".

- Neka ovo posluži kao upozorenje svim univerzitetima i akademskim institucijama širom zemlje - objavila je ona na "Iksu".

Tramp je ranije poručio i da njegova administracija želi da dobije spisak imena svih stranih akademaca koji studiraju na Harvardu i njihovih matičnih država. On je tada, takođe, napomenuo da bi strane zemlje, posebno one koje su neprijateljski nastrojene prema SAD, trebalo da doprinesu finansiranju obrazovanja svojih studenata.

"Obračun" američkog predsednika sa Harvardom počeo je kada je administracija univerzitetu zamrzla 2,2 milijarde dolara u grantovima i ugovorima jer je odbio da ispuni spisak zahteva Bele kuće, koja je između ostalog, zatražila intenzivniju borbu protiv antisemitizma, kao i ograničenje aktivizma na kampusu. Potez američke administracije izazvao je revolt rukovodstva elitnog koledža, koje je poručilo da se neće povinovati zahtevima vlade i podnelo tužbu protiv ove odluke tvrdeći da je nezakonita.