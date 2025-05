MENGELE PREVARIO PRAVDU: Kako je jedan od najokrutnijih zločinaca uspevao da se sakrije decenijama i živeo slobodno

JEDAN od najokrutnijih nacističkih zločinaca Jozef Mengele decenijama je, posle rata, živeo na slobodi u Južnoj Americi. Posle mnogo decenija, u javnosti se pojavio policijski dosije koji otkriva kako je uspeo da izbegne pravdu. Ovaj fajl do sada se smatrao nestalim.

Foto: Privatna arhiva

Pronađeni policijski dosije otvara nova pitanja o saučesništvu Argentine, Brazila i Nemačke. Iz dokumenata se vidi da je Mengele u februaru 1959, planirao da uđe u Nemačku. Među njima je i, do sada nepoznat javnosti, zehtev upućen argentinskim vlastima, koji se odnosi na put u domovinu. Do spisa su, navodi Dojče vele, došli novinari redakcije nemačkog javnog servisa MDR investigativ.

Dokumenta, očigledno potiču iz arhive argentinske savezne policije, a sadrže osetljive podatke o Mengelovom kretanju posle Drugog svetskog rata. Po informacijama redakcije MDR investigativ, dosije je iz arhive nestao 2002. godine.

Ugledni istoričar i stručnjak za nacistički period, Bogdan Muzijal, detaljno je proučio kopije dosijea i ocenio ih kao autentične. "Ovo proširuje naša saznanja i dokazuje da su pojedine države imale konkretnije informacije nego što se do sada mislilo".

- Zanimljivo je što je, u februaru 1959, Mengele zatražio putovanje u Zapadnu Nemačku i to pod pravim imenom - veli Muzijal. - Znamo da su postojale glasine i da mu je otac tada bio bolestan. To se poklapa. Sada imamo potvrdu da je zaista nameravao da dođe ne krijući svoj identitet. To pokazuje da se osećao sigurno. Rekao je tada "Osećam se sigurno i idem čak u Nemačku, da posetim oca."

Šurovale Argentina i Nemačka IZ dokumenata nemačkog MIP proizlazi da je Nemačka tek krajem 1959. uputila Argentini zahtev za izručenje Jozefa Mengelea. Tri godine ranije, Mengele je, pod pravim imenom, podneo zahtev za pasoš u nemačkoj ambasadi. Argentinska policija, je očigledno znala gde se on nalazi. Iz dosijea se, takođe, vidi da je argentinska policija još u januaru 1960, obaveštena da je Mengele pobegao u Paragvaj.

Do sada su postojala samo nepotvrđena svedočenja o tome, kaže Muzijal za MDR investigativ. Na pitanje da li je Mengele zaista ponovo bio u Nemačkoj, nemački MIP je, za MDR investigativ navelo da "nema informacije o tome da je Jozef Mengele zaista putovao u SR Nemačku."

U nacističkom koncentracionom logoru Aušvic-Birkenau, gde je ubijeno više od milion ljudi, tokom Trećeg rajha, Mengele je "radio kao lekar", a u stvari, bio zadužen za odabir učesnika u brutalnim medicinskim eksperimentima. Pošto je Crvena armija oslobodila Aušvic, Mengele je nestao a već u maju 1945, za njim je raspisana poternica. Kao i mnogi drugi nacistički zločinci, iskoristio je haos posleratnog perioda i 1949. pobegao u Argentinu, koja se, kao i mnoge zapadne države, rano fokusirala na borbu protiv komunizma, pa su nacisti smatrani dobrodošlim saveznicima.

Do danas nije poznato da li je Mengele u Argentini zaista naučno radio. Finansijski je bio zbrinut, jer ga je podržavala imućna porodica. Živeo je komforno, u vili u jednom od najboljih delova Buenos Airesa. Nije bilo očiglednog razloga za bekstvo.

Međutim, krajem pedesetih godina Mengele je navodno dobio informaciju da mu je neko na tragu. Bio je deo mreže bivših nacista koji su međusobno pomagali jedni drugima. Dok se on 1959. sklonio u Paragvaj, Adolf Ajhman, jedan od glavnih organizatora Holokausta, ostao je u Buenos Airesu.

To je za Ajhmana bilo kobno. Izraelska tajna služba Mosad ušla mu je u trag, otela ga i odvela u Izrael, gde je osuđen na smrt i pogubljen. Jozef Mengele je, za razliku od njega, nastavio da živi na slobodi - prvo u Paragvaju, a zatim, pod lažnim imenom, u Brazilu, do smrti 1979. Njegov grob otkriven je 1985.

Redakcija MDR Investigativ imala je uvid u dokumente kod jednog kolekcionara i uspela da ih fotografiše. Prema saznanjima MDR, dosije je nestao pre više od 20 godina. Zašto je toliko dugo bio sakriven? Policija je, kako tvrdi profesor Danijel Fajerštajn sa Centra za proučavanje genocida u Buenos Ajresu, pokušavala da zaštiti samu sebe.

- Pre no što je Ajhman otet, Nemačka je prvi put poslala informacije Argentini i tražila izručenje Jozefa Mengelea - kaže Fajerštajn. - Ali kada su argentinske snage bezbednosti stigle, Mengele je već bio u bekstvu. Upozoren je čak dva puta, a sumnja se da su dojave potekle iz samih policijskih krugova. Pokrenuta je tajna interna istraga, koja je uklonjena je iz zvaničnih dosijea.

U raznim arhivama u Buenos Ajresu, kako navodi MDR Investigativ - ne postoje kopije pronađenog policijskog dosijea. Međutim, identični delovi teksta pojavljuju se u drugim dokumentima,potvrđuje njegovu autentičnost.

Još iste godine Mengele je pobegao dalje - u Brazil. Iz dosijea se vidi da je brazilska policija još od 1963, od argentinskih vlasti tražila sve podatke o njemu, uključujući otiske prstiju i fotografije, što ukazuje da je policija imala konkretne sumnje da se Mengele nalazio na teritoriji Brazila.