TRAMP POZVAO NA 30-DNEVNI BEZUSLOVNI PREKID VATRE: Razgovori sa Ukrajinom i Rusijom se nastavljaju

AMERIČKI predsednik Donald Tramp pozvao je da 30-dnevni bezuslovni prekid vatre i poručio da se razgovori sa Rusijom i Ukrajinom nastavljaju.

AP Photo/Alex Brandon

- SAD pozivaju, idealno, na 30-dnevni bezuslovni prekid vatre. Nadamo se da će se poštovati prihvatljiv prekid vatre i da će obe zemlje biti odgovorne za poštovanje ovih direktnih pregovora - naveo je on u četvrtak na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

On je najavio dalje sankcije ukoliko se primirje ne ispoštuje.

- Ako se prekid vatre ne poštuje, SAD i njihovi partneri će uvesti dalje sankcije. Hiljade mladih vojnika gine svake nedelje i svi bi trebalo da žele da se to zaustavi. Ja želim, a i Sjedinjene Američke Države žele - istakao je američki lider.

On je dodao da će kao predsednik, ostati "posvećen obezbeđivanju mira između Rusije i Ukrajine, zajedno sa Evropljanima" i da će to biti trajni mir. Takođe je naglasio da ovaj prekid vatre mora na kraju dovesti do mirovnog sporazuma.

- Sve se to može uraditi veoma brzo, a biću dostupan u svakom trenutku ako moje usluge budu potrebne - poručio je Tramp.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski razgovarao je prethodno u četvrtak telefonom sa predsednikom SAD Donaldom Trampom, saopštio je portparol predsednika Ukrajine Serhij Nikiforov. Ukrajinski i američki predsednici pozdravili su danas tokom telefonskog razgovora sporazum o ekonomskom partnerstvu.

Prema rečima Zelenskog, tema razgovora bila je i "potreba za daljim naporima za mir, uključujući konkretne korake koji se mogu preduzeti", prenosi ukrajinski Interfaks.

- Predsednik Tramp se raspitao o situaciji na bojnom polju, a ja sam ga ukratko obavestio. Takođe je rekao da je Ukrajina spremna za 30-dnevno primirje koje počinje danas. Očekujemo da će Rusija pristati na ovaj predlog. Takođe sam potvrdio da je Ukrajina spremna za pregovore u bilo kojem formatu - rekao je Zelenski.

On je istakao da Rusija "mora adekvatno" da odgovori, podrži prekid vatre i dokaže spremnost da okonča rat.

- Upravo prekid vatre, dug i pouzdan, biće pravi pokazatelj kretanja ka miru. Amerika može da pomogne u tome. Svetu je Amerika potrebna isto koliko i pre 80 godina - dodao je Zelenski u objavi na Telegramu.