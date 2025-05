EU POTVRDILA PODRŠKU GRENLANDU Kalas: "Bilo kakve odluke o budućnosti trebalo bi da donosi narod"

VISOKA predstavnica Evropske unije za spoljnu i bezbednosnu politiku Kaja Kalas izjavila je danas da narod Grenlanda treba da sam donese odluke o svojoj budućnosti, govoreći o nastojanju američkog predsednika Donalda Trampa da Sjedinjene Američke Države preuzmu kontrolu nad tim ostrvom.

FOTO: Tanjug/AP

- Bilo kakve odluke o budućnosti Grenlanda trebalo bi da donosi narod Grenlanda. Jedini način da se održi svetski poredak zasnovan na pravilima jeste puno poštovanje principa suvereniteta, teritorijalnog integriteta i nepovredivosti granica - rekla je ona tokom svog inauguracionog govora pred Evropskim parlamentom, javlja Rojters.

Ona je potrvdila saradnju EU i Grenlanda, ističući da EU u potpunosti podržava ciljeve Grenlanda kad je reč o obrazovanju, zelenom rastu, sirovinama, obnovljivoj energiji i bezbednosti.

Tramp je prošle sedmice rekao da ne isključuje upotrebu vojne sile da bi preuzeo kontrolu nad Grenlandom.

- Ne isključujem to. Ne kažem da ću to uraditi, ali ne isključujem ništa. Grenland nam je očajnički potreban. Grenland je veoma mala grupa ljudi o kojoj ćemo se brinuti, negovaćemo ih i sve to. Ali to nam je potrebno za međunarodnu bezbednost - rekao je Tramp u intervjuu za NBC News povodom prvih 100 dana na vlasti.

(Tanjug)