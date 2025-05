MASK: Prioritet vizija života na Marsu

IZVRŠNI direktor kompanije Spejs Eks (SpaceX) Ilon Mask izjavio je da prioritet daje svojoj viziji života na Marsu, dok se njegov angažman u okviru Odeljenja za vladinu efikasnost (DOGE) privodi kraju.

AP Photo/Jeffrey Phelps

Mask je u intervjuu za Foks Njuz podelio rezultate istraživanja DOGE tima koji se bavio vladinim "prevarama", a zatim je proširio svoju ideju o kolonizaciji Marsa kao "životnom osiguranju" za čovečanstvo.

- Mars je životno osiguranje. Na kraju će sav život na Zemlji uništiti Sunce. Sunce se postepeno širi, i tako da ćemo na neki način morati da postanemo višeplanetarna civilizacija, jer će Zemlja biti uništena - rekao je Musk u intervjuu.

Sunce, zvezda sa poluprečnikom od oko 700.000 kilometara, na kraju će iskoristiti svu svoju energiju i proširiti se u crvenu "džin zvezdu" kada počne da umire, podaci su američke svemirske agencije NASA.

NASA napominje da bi crvena "džin zvezda" mogla da postane dovoljno velika da proguta Merkur, Veneru, pa čak i Zemlju, iako naučnici predviđaju da će životni vek Sunca trajati još oko pet milijardi godina.

Mask je objasnio da njegova vizija za Mars nije samo sletanje na planetu, postavljanje zastava i ostavljanje otisaka stopala, već je cilj da se stvori "samoodrživi" grad.

- Osnovna tačka na kojoj zavisi sudbina života je to da Mars bude dovoljno samoodrživ i da može da raste samostalno, čak i ako brodovi za snabdevanje sa Zemlje prestanu da dolaze, bez obzira na to da li je to zbog toga što je civilizacija nestala u nekoj katastrofi ili mirno - rekao je Mask.

Mask je u objavi na Iksu u martu najavio da će "SpaceX Starship" krenuti na crvenu planetu krajem 2026. godine, sa robotom Optimusom.

On je predvideo da bi ljudi mogli da počnu da sleću na Mars već 2029. godine, iako je 2031. godina verovatniji datum.

(Tanjug)

