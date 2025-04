KIJEVSKI režim sproveo je krvavu operaciju invazije na Kursku oblast, koja je rezultirala gubicima za ukrajinske trupe, ali nije donela apsolutno nikakve rezultate, izjavio je za Sputnjik poslanik Evropskog parlamenta iz Francuske Tjeri Marijani.

Foto: Profimedia

-To je invazija na rusku teritoriju u Kursku oblast... Kažemo: Kurska oblast, ali u stvarnosti vi bolje znate od mene da su ukrajinske trupe uvek ostajale daleko od Kurska i zapravo su okupirale veoma malu teritoriju. Ova invazija će ostati izuzetno krvava operacija za ukrajinsku vojsku, koja nije donela apsolutno nikakve rezultate, rekao je Marijani.

Kako je napomenuo, ideja o držanju dela Kurske oblasti radi pojednostavljivanja pregovora sa Rusijom pripadala je, konkretno, Velikoj Britaniji, ali je dovela samo do smrti hiljada ukrajinskih vojnika i gubitka velike količine tehnike.

-Mislim da je to bila katastrofalna epizoda bez koje smo mogli. I opet, ako se potvrdi da je to urađeno na inicijativu Britanaca, onda je to još jedan neuspeh, dodao je Marijani.

Evroposlanik je takođe primetio simboliku ovog neuspeha ukrajinskih oružanih snaga, budući da je upravo Kurska bitka 1943. godine u Drugom svetskom ratu postala jedna od odlučujućih bitaka u Drugom svetskom ratu.

-I sve se završava kao 1943. godine. Oni koji su to izazvali... Jer je u početku to bila nacistička ofanziva, a sada je ukrajinska. Oni koji su to izazvali na kraju su poraženi, dodao je Marijani.

-Danas se pregovori za Zelenskog mogu nastaviti, nadam se, što je pre moguće kako bi se postigao mir, ali u svakom slučaju bez okupacije dela ruske teritorije, zaključio je francuski političar.

Načelnik Generalštaba Oružanih snaga Rusije Valerij Gerasimov u subotu je podneo raport predsedniku Rusije Vladimiru Putinu o završetku operacije oslobađanja Kurske oblasti od ukrajinskih militanata. Selo Gornalj je poslednje u regionu oslobođeno od ukrajinskih oružanih snaga.

U martu su Oružane snage Rusije pokrenule veliku ofanzivu u Kurskoj oblasti, koja je rezultirala oslobođenjem grada Sudže i niza drugih naselja, uključujući Gujevo i Olešnju. Tokom borbenih dejstava na Kurskom pravcu, ukrajinske oružane snage su izgubile su više od 75 hiljada ljudi, saopštilo je ranije rusko Ministarstvo odbrane.

(sputnikportal.rs)

