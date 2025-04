TRAMP ŠOKIRAO AMERIKANCE: Evo šta im je poručio u vezi sa carinama

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp poručio je američkoj javnosti da "bude kul i bez brige" kada su u pitanju carine i da će Amerika biti bolja nego što je bila ikada ranije.

Foto: Profimedia

- Budite kul. Bez brige. Sve će dobro proći. SAD će biti veće i bolje nego ikada ranije - naveo je Tramp na platformi Truth Social.

Tramp je, takođe, na sinoćnoj večeri Nacionalnog republikanskog kongresnog komiteta u Vašingtonu rekao da zna šta radi kada uvodi carine, kao i da ga zovu lideri iz celog sveta i mole za dogovor i sastanak "ljubeći ga u pozadinu".

On je na toj večeri hvalio svoj plan o uvođenju carina i ponovio da su Sjedinjene Američke Države u prošlosti bile pljačkane zbog stranih carina, ističući da on stavlja tačku na to, prenosi Ej-Bi-Si njuz (NBC News). Nove carine koje SAD uvode zemljama širom sveta, uključujući i onu od 104 odsto prema Kini, stupile su danas na snagu.

Pored visokih nameta Pekingu, SAD su uvele carine na uvoz iz desetina drugih zemalja, uključujući tarife od 46 odsto za Vijetnam, 32 odsto za Tajvan, 25 odsto za Južnu Koreju, 24 odsto na uvoz iz Japana i 20 odsto za sve zemlje Evropske unije.

Američki predsednik je tokom govora istakao da su prvih 100 dana njegovog mandata bili "najuspešniji u istoriji te zemlje", dodajući da su sada stvoreni uslovi za "veliku pobedu" republikanaca na predstojećim izborima.