BAJDEN POTPISIVAO POMILOVANJA AUTOPENOM: Tramp ih proglasio "praznim i bez pravnog dejstva"

AMERIČKI presednik Donald Tramp izjavio je u ponedeljak da su pomilovanja koja su potpisana od strane nekadašnjeg predsednika Džozefa Bajdena "prazna i bez daljeg pravnog dejstva" jer su potpisana, kako navodi "uz pomoć autopena", uređaja koji mehanički reprodukuje potpis, prenosi Gardijan.

Tanjug

U objavi na svojoj društvenoj mreži, Tramp je nazvao pomilovanja data članovima Izbornog komititeta vezana za napad 6. januara "ništvim", i tvrdi da nisu potpisana od strane Bajdena "koji nije bio svestan tog procesa".

- "Pomilovanja" koja je Slepi Džo Vajden dao Izbornom komitetu političkih nasilnika, i mnogim drugim, ovim se proglašavaju kao PRAZNA I BEZ DALjEG PRAVNOG DEJSTVA, zbog činjenice da su urađena uz pomoć autopena - rekao je.

Tramp je nastavio sa sličnim izjavama u nedelju.

- To nije moja odluka – to će biti odluka suda – ali rekao bih da su nevažeća, jer sam siguran da Bajden nije imao pojma da se to dešava, i da je neko koristio autapen da potpiše i da izda pomilovanja - izjavio je na konferenciji.

Prema tekstu koji je objavio list Gardijan, bliski saradnici Trampa izjavili su da on često ne piše svoje objave na platformi Truth Social, navodeći da se "njegov autorski rad" može prepoznati po njegovoj karakterističnoj upotrebi velikih slova.

Trampova tvrdnja je usledila nakon što je Heritage Foundation objavio izveštaj o upotrebi autapena od strane Bajdena, navodeći da "ko god je kontrolisao autapen, kontrolisao je predsedništvo".

Veb sajt za proveravanje činjenica, Snopes, demantovao je ovu tvrdnju, ističući u detaljnom članku različite načine na koje se predsednički potpisi stavljaju na dokumente, uključujući i upotrebu uzorka potpisa koji predstavnik Nacionalnog arhiva navodi da se koristi za kreiranje grafičkog prikaza za sve predsedničke dokumente objavljene u Federalnom registru, dok je Smitsonijan Magazin opisao kako su predsednici od Toma Džefersona koristili uređaje kako bi efikasnije potpisivali dokumente.

Džeferson, treći predsednik od 1801. do 1809. godine, koristio je i poligraf, uređaj koji mu je bio toliko koristan da je rekao da "ne može da živi bez njega".

Kako prenosi Smitsonijan, Hari Truman je bio prvi predsednik koji je koristio pravi autapen, u godinama nakon Drugog svetskog rata,Džon F. Kenedi je navodno značajno koristio ovaj uređaj, a sve do administracije Džeralda Forda Bela kuća je čuvala tajnu o upotrebi autapena kada je javno priznata njegova upotreba.

U 2011. godini, Barak Obama je naišao na kontroverze kada je potpisao produženje Patriot Act-a, kontroverznog zakona o nacionalnoj bezbednosti, uz pomoć autapena.

U 2013. godini, Obama je zapamćeno koristio autapen da potpiše kongresni zakon koji je sprečio finansijsku katastrofu, dok je bio na odmoru na Havajima.

- Potrebna pomilovanja nisu objašnjena, niti odobrena od strane Bajdena. On ništa nije znao o njima, a ljudi koji su znali mogu biti počinioci zločina. Stoga, oni na Izbornom komitetu, koji su uništili i obrisali SVE dokaze dobijene tokom svoje dvogodišnje 'veštičarske' potrage za mnom, i mnogim drugim nevinim ljudima, treba potpuno da razumeju da su podložni istrazi na najvišem nivou - rekao je Tramp u svojoj objavi na društvenoj mreži.

Članovi komiteta 6. januara su rekli da nisu želeli pomilovanja od Bajdena, naglašavajući da nisu učinili ništa pogrešno.