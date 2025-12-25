POZNATO KO JE DIGAO U VAZDUH DVA POLICAJCA I SEBE U MOSKVI: Bio im je sumnjiv, pa izazvao eksploziju kad su mu prišli

MUŠKARAC čije je hapšenje izazvalo eksploziju u kojoj su u sredu poginula dva saobraćajna policajca na jugu Moskve je identifikovan, saopštio je danas policijski zvaničnik.

Foto: Yuri Kochetkov / Sputnik / Profimedia

- Identitet je utvrđen, reč je o muškarcu rođenom 2001. godine - rekao je policijski zvaničnik za RIA Novosti.

Prema podacima Istražnog komiteta, u noći 24. decembra, dva saobraćajna policajca su videla sumnjivu osobu u blizini policijskog automobila u Jeleckoj ulici u Moskvi, a kada su mu se približili detonirana je eksplozivna naprava.

Poginula su oba policajca, kao i osoba koja je detonirala eksploziv.

(Tanjug)

