POZNATO KO JE DIGAO U VAZDUH DVA POLICAJCA I SEBE U MOSKVI: Bio im je sumnjiv, pa izazvao eksploziju kad su mu prišli
MUŠKARAC čije je hapšenje izazvalo eksploziju u kojoj su u sredu poginula dva saobraćajna policajca na jugu Moskve je identifikovan, saopštio je danas policijski zvaničnik.
- Identitet je utvrđen, reč je o muškarcu rođenom 2001. godine - rekao je policijski zvaničnik za RIA Novosti.
Prema podacima Istražnog komiteta, u noći 24. decembra, dva saobraćajna policajca su videla sumnjivu osobu u blizini policijskog automobila u Jeleckoj ulici u Moskvi, a kada su mu se približili detonirana je eksplozivna naprava.
Poginula su oba policajca, kao i osoba koja je detonirala eksploziv.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
RUSIJA TESTIRALA S-500! Pogledajte snimak - PVO sistem oborio balističku raketu| Najnovije vesti
Preporučujemo
ČOVEK RAZNEO SEBE I JOŠ NAJMANjE DVOJE LjUDI: Horor u Moskvi
24. 12. 2025. u 07:40
JEZIVE SCENE NAKON HORORA U MOSKVI: Skupljaju delove tela po putu (FOTO/VIDEO)
24. 12. 2025. u 09:44
RUSKI GENERAL POGINUO U MOSKVI: Bomba postavljena ispod njegovog automobila
22. 12. 2025. u 08:06 >> 08:06
TRAMP DONEO ODLUKU: Povlači ambasadore i diplomate iz okruženja Srbije
ADMINISTRACIJA američkog predsednika Donalda Trampa povlači skoro 30 karijernih diplomata sa ambasadorskih i drugih visokih pozicija u diplomatskim predstavništvima SAD u svetu.
22. 12. 2025. u 10:32
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
"SAD JE TITO ODJEDNOM POBIO JADNE HRVATE..." Vedrana o bivšoj državi: "Sve sam više Jugoslovenka kako vreme odmiče!"
VEDRANA ne bira reči kada govori o vremenu Jugoslavije...
24. 12. 2025. u 09:52
Komentari (0)