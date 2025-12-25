"I RADIKALNO LEVIČARSKOM OLOŠU..." Ovako je Tramp čestitao Božić građanima SAD
AMERIČKI predsednik Donald Tramp čestitao je danas Božić građanima Sjedinjenih Američkih Država, navodeći u čestitki dostignuća od početka svog drugog predsedničkog mandata, među kojima je istakao uvođenje carina i "nikakvu inflaciju".
- Srećan Božić svima, uključujući i radikalno levičarski ološ koji čini sve što je moguće da uništi našu zemlju, ali u tome ne uspeva. Više nemamo otvorene granice, muškarce u ženskom sportu, transrodnost dostupnu za sve, niti slabo sprovođenje zakona - kazao je Tramp.
Dodao je da ono što SAD imaju je "rekordna berza" i povećanje prosečnog stanja na penzionim računima koje sponzorišu poslodavci, "najnižu stopu kriminala u poslednjih nekoliko decenija" i "nikakvu inflaciju", kao i da je juče Bruto domaći proizvod (BDP) bio 4,3 odsto "dva odsto više od očekivanog".
- Carine su nam donele bilione dolara rasta i prosperiteta i najjaču nacionalnu bezbednost koju smo ikada imali. Ponovo smo poštovani, možda kao nikada pre. Bože blagoslovi Ameriku - kazao je Tramp.
(Tanjug)
