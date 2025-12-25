RUSKA LUKA U PLAMENU: Ogroman napad Ukrajinaca (VIDEO)

DVA rezervoara za skladištenje nafte zapalila su se u ruskoj luci Temrjuk u Krasnodarskom kraju nakon ukrajinskog napada dronom, saopštio je danas regionalni štab za vanredne situacije.

Foto: Printskrin Iks/@NOELreports

Požar je zahvatio površinu od približno 2.000 kvadratnih metara, prenosi Interfaks.

U gašenju požara učestvuje 70 ljudi, uključujući zaposlene u Glavnoj upravi Ministarstva za vanredne situacije Rusije za Krasnodarski kraj.

Prema preliminarnim informacijama, nema žrtava, dodao je operativni štab.

Footage published by Exilenova shows drone strikes on a tanker and port infrastructure at the Taman marine terminal in Krasnodar Krai, Russia, during the night of December 21–22. https://t.co/WCi3GJeTB9 pic.twitter.com/meWR47N3C2 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 24, 2025

U međuvremenu, Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da su ruske snage oborile 141 ukrajinski dron iznad ruske teritorije tokom noći.

- Od 23:00 po moskovskom vremenu 24. decembra do 7:00 po moskovskom vremenu 25. decembra, sistemi protivvazdušne odbrane su presreli i uništili 141 ukrajinsku bespilotnu letelicu sa fiksnim krilima - navodi se u izveštaju, prenosi RIA Novosti.

Kako se navodi, ruske snage uništile su 62 bespilotne letelice u Brjanskoj oblasti, 12 u Tulskoj oblasti, 11 u Kaluškoj oblasti i devet u Moskovskoj oblasti.

Napominje se da je još osam dronova oboreno u Adigeji, sedam u Krasnodarskom kraju, po šest na Krimu i u Rostovskoj oblasti, po pet u Belgorodskoj i Voronješkoj oblasti, kao i iznad Azovskog mora. Četiri drona su uništena u Kurskoj oblasti i jedan u Volgogradskoj oblasti, dodalo je ministarstvo.

(Tanjug)

