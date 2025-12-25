ŠTA MU BI? Albancu puko film, pa izazvao nezapamćen skanadal na fudbalskim terenima (VIDEO)
FUDBALSKI svet ovo nije video.
Naime, zanimljiva scena dolazi iz komšiluka. Epski skandal desio se na meču koji su u Tirani odigrali Vora i Bilis i koji je završen rezultatom 4:1 u korist domaćina, a režirao ga je francuski golman iz gostujućeg tabora, Žeremi Vašu.
Vašu nije bio zadovoljan zbivanjima na terenu, pa je u finišu prvog poluvremena rešio da svojevoljno izađe iz igre. Skinuo je rukavice, potom i dres i zaputio se ka svlačionici, a ovom reakcijom i potezom iz rubrike verovali ili ne, ostali su zatečeni apsolutno svi.
Trener mu nije rekao ni reč, rezervni golman Renato Bekaj je skapirao da mora u igru tek posle čitavog minuta, a sudija je žuti karton Vašuu dao tek kada je shvatio šta se dešava.
