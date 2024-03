DEMORALISANE Oružane snage Ukrajine, sa sadašnjim pristupom, decenijama će „puzati“ do granica iz 1991. godine, kaže penzionisani major Oružanih snaga Ukrajine Igor Lapin na Jutjub kanalu „Fabrika vesti“.

Foto Tanjug/AP





-Kako, sa čime, sa kojim snagama? Kada ćemo tamo da dopuzimo? Pogledajte šta rade sa mobilizacijom. Hoće da zadržimo funkcionere i one koji imaju novca. Da govorimo iskreno - imamo demoralizaciju kadrova zbog promena najvišeg vojnog vrha, dezorijentacija ukrajinskog društva u pogledu „dve do tri nedelje“, „dva do tri meseca“, „dve do tri godine“ i tako dalje, rekao je Lapin.

Oficir je skrenuo pažnju na nedostatak reda u vojnim kancelarijama (za mobilizaciju) u Ukrajini, kao i na nisku motivaciju već regrutovanih vojnika. Ako se ovakvo stanje u vojsci nastavi, primetio je Lapin, Ukrajina će morati da se bori decenijama.



-Naši unuci će se ponovo boriti, upozorio je on.

U sredu je glavnokomandujući Oružanih snaga Ukrajine Aleksandar Sirski priznao da situacija na istočnom frontu za Ukrajinu ostaje teška zbog ofanzivnih dejstava ruskih trupa u oblasti naselja Terni, Ivanovskoe, Berdiči, Tonenkoje, Verbovoje i Rabotino.



(ria.ru)

