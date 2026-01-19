Region

MLADIĆ (20) PUŠTAO MUZIKU SA PRENOSIVOG ZVUČNIKA: Policija objavila šta je pronašla u njegovoj kući

19. 01. 2026. u 15:30

POLICIJSKI službenici su u subotu, 17. januara, pretražili kuću dvadesetogodišnjeg muškarca u Kuršancu i pronašli i zaplenili dve automatske puške, jednu ručno izrađenu pušku i optički nišan.

Pretres je usledio nakon policijske reakcije na prijavu o narušavanju javnog reda i mira, saopštila je Policijska uprava Međimurje.

Policija je reagovala na prijavu o uznemiravanju u naselju Kuršanec nekoliko minuta posle ponoći u subotu. Po dolasku na lice mesta utvrđeno je da dvadesetogodišnji muškarac pod uticajem alkohola pušta glasnu muziku preko prenosivog zvučnika iz porodične kuće sa delimično otvorenim vratima i prozorima.

Tokom istrage, policajci su u kući primetili nekoliko pušaka, što ih je navelo da prekinu intervenciju i zatraže sudski nalog za pretres. Mladić je uhapšen i sproveden u Policijsku stanicu Čakovec.

Protiv dvadesetogodišnjeg muškarca biće podneta krivična prijava nadležnom državnom tužilaštvu.

Tokom pretresa, policajcima je prišao 42-godišnji muškarac i, pod uticajem alkohola, omalovažavao ih i vređao. Muškarac je uhapšen i pritvoren, a protiv njega će biti podnet optužni predlog Prekršajnom odeljenju Opštinskog suda u Čakovcu zbog kršenja Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

