Region

TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA: Ima poginulih u čeonom sudaru dva automobila

Novosti online

09. 11. 2025. u 19:42

U ZAGORJU se večeras dogodila teška saobraćajna nesreća, potvrdila je policija za Indeks.

ТЕШКА САОБРАЋАЈНА НЕСРЕЋА: Има погинулих у чеоном судару два аутомобила

Foto: Shutterstock

Dve osobe su poginule u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila kod Selnice danas posle 18 časova, a jedna je povređena i prevezena u bolnicu u Zaboku.

Prema rečima očevidaca, u pitanju je bio čeoni sudar dva automobila. Na tom delu puta večeras je gusta magla.

(Indeks)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

IGOR DODON ZA NOVOSTI: Plašim se da zapad i Sandu Moldaviju spremaju za rat
Svet

0 0

IGOR DODON ZA "NOVOSTI": Plašim se da zapad i Sandu Moldaviju spremaju za rat

NEPUNA dva meseca nakon pobede proevropske stranke PAS na parlamentarnim izborima u Moldaviji - stvarnost nije demantovala najmračnija predviđanja opozicije. Dobivši još jedan mandat potpune kontrole nad zemljom, stranka predsednice Maje Sandu, kaže u ekskluzivnom razgovoru za "Novosti" Igor Dodon, lider najveće opozicione Partije socijalista i bivši predsednik Moldavije, može sebi dozvoliti ono što je donekle oklevala da učini, kada je procenjivala izborne rizike.

09. 11. 2025. u 22:08

Politika
Tenis
Fudbal
ZVAO ME IZ BUNKERA U KIJEVU Zelenski molio NATO da ponovi bosanski scenario u Ukrajini

"ZVAO ME IZ BUNKERA U KIJEVU" Zelenski molio NATO da ponovi bosanski scenario u Ukrajini