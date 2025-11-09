TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA: Ima poginulih u čeonom sudaru dva automobila
U ZAGORJU se večeras dogodila teška saobraćajna nesreća, potvrdila je policija za Indeks.
Dve osobe su poginule u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila kod Selnice danas posle 18 časova, a jedna je povređena i prevezena u bolnicu u Zaboku.
Prema rečima očevidaca, u pitanju je bio čeoni sudar dva automobila. Na tom delu puta večeras je gusta magla.
(Indeks)
