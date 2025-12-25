Svet

KIM POSLAO PORUKU TRAMPU: Nadgledao lansiranje rakete zemlja-vazduh dugog dometa i izgradnju podmornice

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

25. 12. 2025. u 00:11

SEVERNOKOREJSKI lider Kim Džong Un nadgledao je probno ispaljivanje rakete zemlja-vazduh dugog dometa na poligonu u blizini Istočnog mora, objavila je danas državna agencija KCNA .

Foto Tanjug/AP

Prema izveštaju agencije, Kim je takođe obišao brodogradilište na drugoj lokaciji, gde su u toku radovi na izgradnji nuklearne podmornice od 8.700 tona, prenosi Jonhap.

Severnokorejski lider se tom prilikom osvrnuo na plan Seula za izgradnju podmornica na nuklearni pogon, rekavši da će to „pogoršati nestabilnost“ u regionu Korejskog poluostrva.

On je rekao i da Pjongjang to smatra ofanzivnim činom koji ozbiljno krši bezbednost i pomorski suverenitet Severne Koreje.

(Tanjug)

