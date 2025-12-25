PAPA LAX 14. PREDOVDIO BOŽIĆNU MISU: Odbijanje siromašnih je odbijanje Boga

PAPA Lav 14. istakao je danas, u svojoj božićnoj propovedi na Badnje veče, da priča o Isusovom rođenju u štali, zbog nedostatka mesta u svratištu, podseća hrišćane da odbijanje pomoći siromašnima i strancima danas znači odbacivanje samog Boga.

Foto Tanjug/AP/Gregorio Borgia

Papa, koji je brigu o migrantima i siromašnima postavio kao ključne teme svog ranog pontifikata, rekao je da Isusovo rođenje pokazuje Božiju prisutnost u svakom čoveku, dok je predvodio svetu misu u Bazilici Svetog Petra, okupljajući više od 6.000 vernika unutar crkve.

-Na zemlji nema mesta za Boga ako nema mesta za čoveka. Odbiti jednog znači odbiti i drugog, poručio je papa, preneo je Rojters.

Papa je citirao i bivšeg papu Benedikta 16, koji je isticao da svet ne vodi računa o deci, siromašnima i strancima.

-Dok nas iskrivljena ekonomija navodi da ljude tretiramo kao običnu robu, Bog postaje poput nas, otkrivajući beskrajno dostojanstvo svake osobe, rekao je Lav 14.

Van bazilike, oko 5.000 ljudi pratilo je misu na ekranima Trga Svetog Petra, držeći kišobrane i noseći kabanice po jakoj kiši.

Divim se vašoj hrabrosti i zahvaljujem što ste večeras ovde, čak i po ovakvom vremenu", rekao je papa okupljenima uoči početka mise.

Foto Tanjug/AP/Gregorio Borgia

HILjADE LjUDI PROSLAVILE BADNjE VEČE U VITLEJEMU

Hiljade ljudi okupile su se na Trgu Jaslica u Vitlejemu na Badnje veče, u prvom javnom obeležavanju od 2022. godine, nakon što je grad prethodnih godina otkazivao ili umanjivao praznične manifestacije iz poštovanja prema hiljadama poginulih u ratu u Gazi.

Porodice su ispunile trg dok se na njega ponovo postavljala velika božićna jelka, zamenivši ratnu jaslicu koja je prikazivala bebu Isusa među ruševinama i bodljikavom žicom, simbolizujući razaranja u Gazi, piše AP.

Obeležavanje je predvodio kardinal Pjerbatista Picabala, najviši katolički lider u Svetoj zemlji, koji je stigao u Vitlejem iz Jerusalima i pozvao na "Božić pun svetlosti".

Od početka izraelskog rata u Gazi, izraelske snage gotovo svakodnevno sprovode racije po Zapadnoj obali, pritvaraju hiljade Palestinaca i drastično ograničavaju kretanje između gradova.

Palestinci navode da pojačano prisustvo vojske, zatvaranje puteva i kontrolne tačke odvraćaju posetioce i paralizuju turistički sektor na kojem ekonomija Vitlejema u velikoj meri zavisi.

Većinu učesnika proslave činili su lokalni stanovnici, dok je broj stranih posetilaca bio mali.

(Tanjug)

