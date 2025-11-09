SKANDAL U SARAJEVU: Specijalci kantonskog MUP-a pozirali uz zastavu sa elementima ozloglašene Handžar divizije (FOTO)
PRIPADNICI Specijalne policijske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo fotografisali su se na svetskom takmičenju specijalnih jedinica na Floridi sa zastavom koja sadrži simbole "Handžar divizije", odnosno kombinacije oznaka svih "Handžar divizija".
Federalni mediji su objavili vest da su specijalci "osvojili drugo mesto na svetskom takmičenju u Americi" uz fotografiju sporne zastave, prenosi RTRS.
Međutim, nakon osude javnosti, fotografije sa zastavom su ubrzo uklonjene.
"Handžar divizija" je formirana početom marta 1943. godine, na inicijativu nemačkih nacista i uz saradnju ustaških vlasti osnivača i vođe ustaškog nacifašističkog pokreta i ratnog zločinca Ante Pavelića, sastavljena mahom od muslimanskih mladića iz današnje BiH, koja je počinila velike zločine nad srpskim stanovništvom i partizanima.
Ova divizija je, u trenutku osnivanja, brojala 21.064 vojnika. Za oznake na okovratniku i taktički simbol jedinice iskorišten je motiv ruke koja drži kratku sablju (handžar), uzet sa austrougarskog grba BiH, pa je među vojnicima odmah prozvana "Handžar divizijom".
Prema raspoloživoj i sačuvanoj dokumentaciji, "Handžar divizija" je od marta do oktobra 1944. godine izvršila brojne zločine u Sremu, te u severoistočnom delu BiH, koji su po svireposti i načinu izvršenja daleko prevazišli one njihovih mentora - nacista.
O tome je pred sudom 1945. godine svedočio Matias Franja, komandant 28. puka te divizije, a kasnije član divizijskog štaba. U svom iskazu, govoreći o jednoj od akcija, on je ispričao: "Ovi su ljudi klali sve na šta su nailazili, a što nije nosilo fes. Bilo je slučajeva da je oficir koji je bio na čelu kolone video kako ljudi rade na njivi. Kad bi se docnije okrenuo, mogao je da vidi da ti ljudi koji su maločas radili više nisu bili živi".
U periodu od šest meseci na području Brčkog, Bijeljine, Zvornika, Ugljevika, Šekovića, Vlasenice, Gradačca, Bosanskog Šamca, Lopara, Tuzle, Lukavca i Kladnja pobijena su najmanje 1.803 lica, s tim da je na području Šida, Sremske Rače i Vinkovaca ubijeno više od 700 civila.
Pripadnici ove jedinice posebno su se istakli u masakriranju ranjenih i zarobljenih partizana i Srba. Spirala zločina je bila jednodimenzionalna - podjednako se odnosila na starce, žene i decu, kao i na odrasle muškarce.
"Handžar divizija" je naročito bila svirepa prema mladim ženama.
(Sputnjik)
