HRVATSKA DOBILA OPOMENU IZ EU: Imaju rok od dva meseca, inače idu na Evropski sud pravde

HRVATSKA je u oktobarskom paketu postupaka zbog povrede prava Evropske unije dobila jedno obrazloženo mišljenje i jednu službenu opomenu, piše hrvatski Indeks.

Foto: Profimedia

Ograničenje slobode poslovanja advokatima iz EU

Evropska komisija je uputila obrazloženo mišljenje Hrvatskoj zbog neracionalnog ograničenja slobode poslovnog nastanjivanja i slobodnog kretanja usluga za advokate i advokatske firme iz Evropske unije, što je suprotno Direktivi o uslugama.

Prema oceni Komisije, hrvatski zakon krši pravila EU jer zabranjuje advokatskim firmama iz drugih država članica osnivanje podružnica u Hrvatskoj, dok hrvatske firme to mogu u drugim zemljama Unije.

Pored toga, zakon nalaže da advokat može raditi samo u jednoj advokatskoj firmi, propisuje prekomerno visoke i posredno diskriminatorne takse za registraciju u advokatskoj komori i uvodi nerazmerna ograničenja u komercijalnoj komunikaciji.

Kako Hrvatska nije adekvatno reagovala na raniju opomenu, Komisija je sada uputila obrazloženo mišljenje, dajući rok od dva meseca za odgovor i ispravku.

Ukoliko se ne preduzmu potrebne mere, slučaj može biti upućen Sudu Evropske unije.

Opomena zbog izveštavanja o tržištu električne energije

Hrvatska je zajedno sa Bugarskom dobila i službenu opomenu jer nije ispunila obavezu redovnog izveštavanja u skladu sa propisima o jedinstvenom tržištu električne energije u EU.

Rok za dostavljanje izveštaja o sprovođenju jednog člana direktive koja definiše zajednička pravila za unutrašnje tržište bio je 1. januar 2025. godine.

Komisija ističe da je cilj te direktive uspostavljanje konkurentnog, potrošački orijentisanog, fleksibilnog i nediskriminatornog tržišta energije, te da je usklađenost država članica sa njenim odredbama od suštinske važnosti za fer i integrisano tržište.

Izveštaji koje države moraju dostaviti treba da sadrže procenu javnih intervencija u određivanju cena električne energije, kao i analizu napretka u postizanju efikasne konkurencije među snabdevačima i prelasku na tržišne cene.

Hrvatska i Bugarska sada imaju dva meseca da dostave izveštaje, nakon čega, ukoliko ne bude zadovoljavajućeg odgovora, Komisija može izdati i obrazloženo mišljenje.

Postupak zbog povrede prava EU

Proces se sastoji od tri koraka:

Službena opomena – prvi korak u kom se država poziva da ispravi nepravilnosti.

Obrazloženo mišljenje – ako opomena ne da rezultat, državi se formalno zahteva usaglašavanje sa zakonodavstvom Unije.

Upućivanje slučaja Evropskom sudu pravde – poslednja mera ukoliko država i dalje ne sarađuje.

Prema podacima Komisije, većina slučajeva se rešava pre nego što stignu do Suda. Samo u ovoj rundi, zatvoreno je 59 slučajeva nakon što su države članice obezbedile potpunu usklađenost sa pravom EU.