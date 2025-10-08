HRVATSKA DOBILA OPOMENU IZ EU: Imaju rok od dva meseca, inače idu na Evropski sud pravde
HRVATSKA je u oktobarskom paketu postupaka zbog povrede prava Evropske unije dobila jedno obrazloženo mišljenje i jednu službenu opomenu, piše hrvatski Indeks.
Ograničenje slobode poslovanja advokatima iz EU
Evropska komisija je uputila obrazloženo mišljenje Hrvatskoj zbog neracionalnog ograničenja slobode poslovnog nastanjivanja i slobodnog kretanja usluga za advokate i advokatske firme iz Evropske unije, što je suprotno Direktivi o uslugama.
Prema oceni Komisije, hrvatski zakon krši pravila EU jer zabranjuje advokatskim firmama iz drugih država članica osnivanje podružnica u Hrvatskoj, dok hrvatske firme to mogu u drugim zemljama Unije.
Pored toga, zakon nalaže da advokat može raditi samo u jednoj advokatskoj firmi, propisuje prekomerno visoke i posredno diskriminatorne takse za registraciju u advokatskoj komori i uvodi nerazmerna ograničenja u komercijalnoj komunikaciji.
Kako Hrvatska nije adekvatno reagovala na raniju opomenu, Komisija je sada uputila obrazloženo mišljenje, dajući rok od dva meseca za odgovor i ispravku.
Ukoliko se ne preduzmu potrebne mere, slučaj može biti upućen Sudu Evropske unije.
Opomena zbog izveštavanja o tržištu električne energije
Hrvatska je zajedno sa Bugarskom dobila i službenu opomenu jer nije ispunila obavezu redovnog izveštavanja u skladu sa propisima o jedinstvenom tržištu električne energije u EU.
Rok za dostavljanje izveštaja o sprovođenju jednog člana direktive koja definiše zajednička pravila za unutrašnje tržište bio je 1. januar 2025. godine.
Komisija ističe da je cilj te direktive uspostavljanje konkurentnog, potrošački orijentisanog, fleksibilnog i nediskriminatornog tržišta energije, te da je usklađenost država članica sa njenim odredbama od suštinske važnosti za fer i integrisano tržište.
Izveštaji koje države moraju dostaviti treba da sadrže procenu javnih intervencija u određivanju cena električne energije, kao i analizu napretka u postizanju efikasne konkurencije među snabdevačima i prelasku na tržišne cene.
Hrvatska i Bugarska sada imaju dva meseca da dostave izveštaje, nakon čega, ukoliko ne bude zadovoljavajućeg odgovora, Komisija može izdati i obrazloženo mišljenje.
Postupak zbog povrede prava EU
Proces se sastoji od tri koraka:
- Službena opomena – prvi korak u kom se država poziva da ispravi nepravilnosti.
- Obrazloženo mišljenje – ako opomena ne da rezultat, državi se formalno zahteva usaglašavanje sa zakonodavstvom Unije.
- Upućivanje slučaja Evropskom sudu pravde – poslednja mera ukoliko država i dalje ne sarađuje.
Prema podacima Komisije, većina slučajeva se rešava pre nego što stignu do Suda. Samo u ovoj rundi, zatvoreno je 59 slučajeva nakon što su države članice obezbedile potpunu usklađenost sa pravom EU.
